Нет женскому оргазму: из-за угроз в Киеве сорвана секс-выставка

Сегодня в Киев должна была открыться выставка "Искусство женского оргазма", где современные украинские художники хотели раскрыть эту интимную для многих тему. Однако из-за поступивших угроз организатору мероприятия компании Durex мероприятие пришлось переносить в другое место, а вскоре и вовсе отменить.

"Мы с большой радостью ожидали вас завтра на открытии выставки "Искусство женского оргазма" в комплексе "Торонто-Киев", сообщили на странице выставки в Facebook. - Но, к сожалению, нам пришлось принять сложное решение и отменить 7-дневную выставку из-за серьезных угроз насилия, связанных с этим мероприятием. Durex гордо выступает за распространение безопасного секса и получения удовольствия, но мы не можем поставить под угрозу безопасность наших потребителей и наших людей".

В выставке должны были принять участие более 15 современных украинских художников, которые с разных сторон исследуют женственность, сексуальность, любовь и наслаждение.

Что это за активисты и чем их так напугал женский оргазм к сожалению не сообщается. Пользователи сети возмущены действиями неизвестных и требуют прекратить террор столичных художественных мероприятий.

Фото: flickr.com