Непростая арифметика: телеканал СТБ снимает семейный сериал о беременности

Подобная сага с ранней беременностью и семейными драмами напомнила мне микс ранее созданных СТБ проектов. Это, как вы, наверное, поняли, «Вагітна в 16», сериал «Коли ми вдома», где переплетаются истории разных семей, а также новое шоу «Ультиматум», которое призвано во что бы то ни стало воссоединить пары, многие из которых находятся на грани развода.

Мои предположения Дмитрий Танкович, конечно же, опроверг. Подчеркнув, что это «вечные» темы, которые еще не раз заявят о себе на телеэкранах и «2+2=6» – не исключение.