Непростая арифметика: телеканал СТБ снимает семейный сериал о беременности

Кажется, тема продолжения рода стала трендом в последний год. Уже этой осенью «1+1» готовит сериал о суррогатном материнстве – «Две матери», тогда как на весну следующего года телеканал СТБ запланировал многосерийную историю о беременности в разном возрасте.
Не могу сказать, что тема беременности меня хоть как-то интересует, а вот процесс трансформации телеканала СТБ из главного производителя форматных шоу в продакшен по производству сериалов – еще как. Как признался мне в интервью руководитель Vaverka Production Дмитрий Танкович, сейчас только в их продакшене в производстве несколько проектов, которые должны появиться на экранах уже в следующем году. Один из них – сериал «2+2=6».
Если название «2+2=6» вам ни о чем не говорит, тогда я с радостью расскажу, что это комедийный сериал, в котором запланировано 24 серии, хронометраж каждой – 47 минут. В самом названии ошибки нет, скорее наоборот, по задумке «2+2=6» должно намекать зрителю, как непросто будет развиваться сюжет сериала.
В основе сюжета – история самой обычной семейной пары, которая, прожив вместе достаточно много лет, решила развестись. Окончательно же разорвать отношения супругам не дает неожиданное известие – жена беременна. Более того, вскоре выясняется, что их 16-летняя дочь тоже ждет ребенка.
Подобная сага с ранней беременностью и семейными драмами напомнила мне микс ранее созданных СТБ проектов. Это, как вы, наверное, поняли, «Вагітна в 16», сериал «Коли ми вдома», где переплетаются истории разных семей, а также новое шоу «Ультиматум», которое призвано во что бы то ни стало воссоединить пары, многие из которых находятся на грани развода.
Мои предположения Дмитрий Танкович, конечно же, опроверг. Подчеркнув, что это «вечные» темы, которые еще не раз заявят о себе на телеэкранах и «2+2=6» – не исключение.
Но, несмотря на уже знакомую каналу проблематику, сценарий авторам сериала, признается Танкович, давался нелегко.
«Мы переписывали сценарий кардинально раза два. Первоначально в «2+2=6» драмы было в разы больше, чем комедии. Мы даже сняли пилот, показали его, но канал [СТБ] сказал, что это жестяк: "Наверное, мы все-таки не будем это делать"», – рассказал мне Дмитрий Танкович.
Авторы сериала признаются, что в одной из версий герои должны были жить во Львове, в другой – «2+2=6» мог стать интернациональной историей.
О деталях внесения правок в сериал рассказал мне креативный продюсер и один из сценаристовпроектаДмитрий Контелев:
«Для меня главным изменением было то, что мы добавили героям больше мотивации. Мы объяснили зрителям, почему расходятся главные герои. Добавили сюжетную линию с работой в ветеринарной клинике. И больше шуток, конечно. Когда сценарий одобрили, мы смогли приступить к съемкам».
Несмотря на целый ряд сюжетных изменений, как сообщил мне Дмитрий Танкович, актеры остались те же. Пришлось заменить лишь двух – отца ребенка 16-летней девушки и друга главного героя. Конечно же, кто был до, продюсер и один из авторов идеи «2+2=6» предпочел не уточнять.
От себя лишь скажу, что сейчас роль молодого папы играет Даниил Мирешкин, а лучшего друга и коллегу по работе в ветклинике главного героя Игоря – Андрей Пономаренко.