Неожиданность, но не сенсация: в Минске не захотели идти на концерт Джамалы

Концерт украинской певицы Джамалы, запланированный в Минске на 9 ноября, отменили из-за низких продаж билетов. Причина – отсутствие интереса со стороны зрителей, сообщает белорусское радио «Народная воля».

Как рассказали организаторы, в зал, который вмещает 2500 человек, было продано всего 100 билетов при заявленной цене в 53 белорусских рубля (около 700 гривен).

Отмечается, что срыв концерта никак не связан с политикой, при этом с низкой посещаемостью они сталкиваются не в первый раз.

«Для нас это неожиданность, но не сенсация, – заявили в администрации концертной площадки. – Джамала – не первый исполнитель, чьи концерты мы отменяем из-за того, что не продается столько билетов, чтобы возместить расходы».

Пользователи сети не смогли удержаться от едких шуточек и написали, что в Минске живет всего 100 крымских татар, намекая таким образом на безразличие к творчеству певицы со стороны других национальностей.