ТЕЛЕКРИТИКА

Неожиданно: в «Мстителях: Война бесконечности» могли появиться утка и сумасшедший азиат

Дуся

Братья Энтони и Джо Руссо признались, что в фильме мог появиться один из самых неоднозначных персонажей комиксов Marvel – Говард Утка. Но от этой идеи отказались.


Помимо Говарда кинематографисты хотели ввести в картину, как бы это странно ни звучало, и актера Кена Джонга, сыгравшего Лесли Чау в фильме «Мальчишник в Вегасе». Ранее режиссеры рассказывали, что Говард Утка – один из переживших щелчок Таноса.

Лесли Чау в исполнении Кена Джонга

Фото: кадр из к/ф «Мальчишник в Вегасе»

«Говард Утка был в одном из черновых сценариев, – рассказал в интервью Энтони Руссо. – У него на самом деле была очень хорошая сцена… Мы собирались сделать сцену с камео Кена Джонга и Говардом Уткой. Это была одна из наших любимых сцен, но она не вписывалась в фильм».

По словам режиссера, идея была в том, что Питер Квилл (Звездный Лорд) хотел выведать какую-то информацию у Говарда на какой-то далекой планете, оторвав его своим визитом от игры в покер.

Говард Утка дебютировал в кинематографической вселенной Marvel в «Стражах Галактики» как существо, хранящееся в галерее Коллекционера. Через некоторое время он снова появился во второй части франшизы.

Персонаж был создан Стивом Гербером и Вэлом Мэйериком в 1973 году и стал на удивление популярен, настолько, что Lucasfilm и Universal Pictures в 1986 году выпустили фильм «Говард-утка». В итоге картина подверглась критике и не собрала нужную кассу, отправив Говарда в безвестность для всех, кроме преданных читателей Marvel. Таким образом, было неожиданностью увидеть, как он появляется во вселенной Marvel, не говоря уже о том, что его могли включить в ленту «Мстители: Война бесконечности».

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