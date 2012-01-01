Необычный взгляд испанского фотографа на повседневные сцены уличной жизни

Фотограф Пау Бускато из Испании создает необычные фотоработы, в которых разные, изначально никак не связанные предметы, случайно попадающие в кадр, дополняют друг друга и создают неожиданные новые картины.

Пау фотографирует сцены, которые видит на улице, с 2012 года. В 2014 году он перешел на цветную съемку. Большинство его фото сделаны в Осло, Лондоне, Барселоне и Нью-Йорке.

_ Фото: Pau Buscató

Серия фото называется «Игра в классики». Большинство фото выглядит так, будто они получены путем долгой и тщательной постановки.

_ Фото: Pau Buscató

Однако, Бускато утверждает, что снимки получаются сами собой, хотя на некоторые фотографии тратится довольно много времени. Пау признается, что порою у него уходит очень много попыток на то, чтобы поймать нужный момент и нужный ракурс.

_ Фото: Pau Buscató

"Людям стоит понимать, что за каждой фотографией, которую я показываю, стоят миллионы неудачных, - говорит фотограф. - А еще это очень одинокое занятие: чтобы сосредоточиться, мне всегда нужно фотографировать одному, и я никогда не взаимодействую с людьми на моих снимках".

_ Фото: Pau Buscató

Название серии "Игра в классики" - отсылка к одноименному роману аргентинского писателя Хулио Кортасара. Главы этой книги можно читать в разном порядке двумя разными способами - подряд или с помощью запутанной схемы и указателей в конце каждой главы.

_ Фото: Pau Buscató

_ Фото: Pau Buscató

_ Фото: Pau Buscató

_ Фото: Pau Buscató

_ Фото: Pau Buscató

_ Фото: Pau Buscató

_ Фото: Pau Buscató

_ Фото: Pau Buscató