«Немного нелепый, немного трогательный»: критики поделились мнением о фильме «Мег: Монстр глубины»

Портал Consequence of Sound поставил ленте 75 баллов из 100 возможных, что является довольно неплохим результатом для картины такого жанра.

«"Мег: Монстр глубины" не изобретает заново колесо, – пишут критики портала. – Это идеальный фильм для похода в кино поздним летом. Он немного нелепый, немного трогательный и очень интересный».

Издание Los Angeles Times более критично подошло к делу: картина получила всего 50 баллов.

«Лента "Мег", поставленная Джонатаном Тертелтаубом, доказывает довольно очевидную теорию об этом поджанре: чем больше акула (и бюджет), тем меньше страхов и рисков», – отметили там.

Сайт The A.V. Club поставил и того меньше – всего 42 балла из 100.

«Тот факт, что постановкой занимается Тертелтауб, никогда не предполагал, что он мотивируется чем-то еще, кроме контрактных и коммерческих соображений, – отметили в редакции. – В «Мег» неуклюжий темп повествования, фильм просто скучно смотреть. А еще у него есть проблемы со сценарием, за которым очень сложно следить. Зато всегда очень ясно, от какой фирмы дорогие часы у героев».

Меньше всего картину оценили критики из The Hollywood Reporter, которые бросили ему с барского плеча жалкие 30 баллов:

«Это интернационализированный, механический, лишенный личности, отредактированный будто бы компьютером и лишенный эмоций (кроме симпатии к животным) фильм. «Мег» – стопроцентно неорганическая пища, которая была создана из переработанных продуктов».

«Мег: Монстр глубины» вышел 9 августа 2018 года. Средняя оценка критиков на Metacritic и Rotten Tomatoes не превышает 50 баллов. Картина расскажет о противостоянии гигантской акулы и морских биологов.