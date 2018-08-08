«Немного нелепый, немного трогательный»: критики поделились мнением о фильме «Мег: Монстр глубины»

Сегодня в прокат вышла картина о доисторической гигантской акуле с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Кинокритики приняли фильм неоднозначно, их мнения сильно разнятся.
Портал Consequence of Sound поставил ленте 75 баллов из 100 возможных, что является довольно неплохим результатом для картины такого жанра.
«"Мег: Монстр глубины" не изобретает заново колесо, – пишут критики портала. – Это идеальный фильм для похода в кино поздним летом. Он немного нелепый, немного трогательный и очень интересный».
Издание Los Angeles Times более критично подошло к делу: картина получила всего 50 баллов.
«Лента "Мег", поставленная Джонатаном Тертелтаубом, доказывает довольно очевидную теорию об этом поджанре: чем больше акула (и бюджет), тем меньше страхов и рисков», – отметили там.
Сайт The A.V. Club поставил и того меньше – всего 42 балла из 100.
«Тот факт, что постановкой занимается Тертелтауб, никогда не предполагал, что он мотивируется чем-то еще, кроме контрактных и коммерческих соображений, – отметили в редакции. – В «Мег» неуклюжий темп повествования, фильм просто скучно смотреть. А еще у него есть проблемы со сценарием, за которым очень сложно следить. Зато всегда очень ясно, от какой фирмы дорогие часы у героев».
Меньше всего картину оценили критики из The Hollywood Reporter, которые бросили ему с барского плеча жалкие 30 баллов:
«Это интернационализированный, механический, лишенный личности, отредактированный будто бы компьютером и лишенный эмоций (кроме симпатии к животным) фильм. «Мег» – стопроцентно неорганическая пища, которая была создана из переработанных продуктов».
«Мег: Монстр глубины» вышел 9 августа 2018 года. Средняя оценка критиков на Metacritic и Rotten Tomatoes не превышает 50 баллов. Картина расскажет о противостоянии гигантской акулы и морских биологов.