Немецкий телеканал наплевал на требования украинского посла

Немецкий телеканал RTL отказал послу Украины в Германии в просьбе исключить вокалиста Scooter Эйч Пи Бакстера из состава жюри шоу «Германия ищет суперзвезду».

«Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта – исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров», – говорится в заявлении RTL.

Весь конфликт начался из-за выступления Scooter в Крыму 4 августа. Группа посетила фестиваль ZBFest в Балаклаве. Прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье «Нарушение иностранцами порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник написал в своем Twitter, что он «призвал организаторов кастинг-шоу DSDS исключить из состава жюри Эйч Пи Бакстера, который злостно нарушает законы другой страны».