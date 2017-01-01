Немецкая журналистка погибла во время урагана «Ксавье»

Известная немецкая журналистка и политический эксперт Силке Темпел, трагически погибла во время мощного урагана "Ксавье", сообщает Deutsche Welle. 54-летняя Темпел вышла из своего автомобиля во время шторма, чтоб перенести мусор и попала под падающее дерево, от полученных травм журналистка скончалась.

Силке Темпел была главным редактором журнала Internationale Politik и членом совета Германского совета по международным отношениям (DGAP). В своем заявлении совет назвал ее «экстраординарным человеком, который повлиял на дискуссию о внешней политике в Германии и далеко за ее пределами».

Темпель была одним из самых острых экспертов в области политики Германии. Она была энтузиастом и приверженцем трансатлантического партнерства, а также убежденным сторонником Израиля. Согласно DGAP, она «помогла многим внутри и за пределами Германии лучше понять внешнюю политику Германии».

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал смерть журналистки «большой потерей для нас в Германии и далеко за ее пределами».

«Тот, кто придерживался пути доктора Силке Темпеля на протяжении многих лет, ее анализ и вклад в дискурс, не мог не оценить ее умную и сердечную точку зрения, тонкость и остроумие», - сказал Габриэль.