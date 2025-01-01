«Некачественные» люди запретили Игорю Гужве встретиться с отцом

«Сегодня у моего отца день рождения, – пишет Гужва. – 76 лет. На выходные хотел поехать к нему в Славянск. В субботу выехать, в воскресенье вернуться. Так как теперь на любой выезд за пределы Киева мне нужно получать разрешение у следователя, написал соответствующее заявление».

По словам Гужвы, следователь полиции была не против поездки, но прокуратура запретила давать разрешение.

«Это просто для понимания того, какого качества люди занимаются фабрикацией против меня уголовных дел», – резюмировал журналист.

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