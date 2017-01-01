«Небачене Євробачення»: канал СТБ показал закулисье нацотбора

Дорогие мои, все мы помним, какой крутой нацотбор на Евровидение-2017 сделал телеканал СТБ совместно с каналом «UA:Перший». Но на этом организаторы решили не останавливаться и показать зрителям еще и закулисье. В эфир уже вышел первый из пяти выпусков программы о шоу под названием «Небачене Євробачення». Словами не описать, сколько удовольствия я получила от просмотра! В общем, не стану пересказывать, лучше сразу перейдем к десерту. Смотрим!