ТЕЛЕКРИТИКА

Не стоит называть корги жирным, попивая сок у себя в квартале

Дуся

Комментарий хейтера к фотографии милого и упитанного корги вызвал небывалый резонанс среди собачников.


Аккаунт в Instagram под названием pcacorgis посвящен трио псов породы валлийский корги – Паксу, Картеру и Аполлону. На них подписано более 11 тысяч пользователей, что неудивительно, ведь эти четвероногие ребята являются чрезвычайно милыми.

Пакс, Картер и Аполлон

Фото: Instagram

Совсем недавно корги Пакса хозяева привезли в салон красоты, дабы сделать парня еще краше, а фотографию обновленного и счастливого питомца опубликовали в соцсети.

Пакс

Фото: Instagram

И не беда, что на изображении пес выглядит как батончик: в комментариях подписчики восторгались Паксом.

Однако нашлась одна женщина, которой корги показался излишне толстым.

«Этот бедный пес так разжирел», – написала пользователь stephonie_erin.

И тут такое началось! Хозяева Пакса не могли сдержать своего возмущения и в довольно резкой манере ответили хейтеру, призвав на помощь друзей.

«На самом деле здоровый вес взрослого молодого кобеля корги – 25–30 фунтов, а он весит 26 фунтов, – написали обидчивые хозяева. – Иди троллить кого-нибудь другого, не надо вываливать свою ненависть на драгоценную собаку, которая выглядит лучше, чем ты когда-либо сама сможешь. @moffittier @brambi76, вы только посмотрите на эту сучку, которая пишет, что Пакс "так разжирел"».

То, что Пакс является нормальной, здоровой, не страдающей лишним весом собакой, видно на других фотографиях, что и поспешили сообщить подписчики автору негативного комментария.

Пакс

Фото: Instagram

«Безумная леди в комментариях выше просто никогда не видела других фоток Пакса, – написали защитники пса. – Или никогда раньше не видела, как корги сидят. Ей надо выучить, что не всегда стоит делиться своим бесценным мнением».

Естественно, подписчики, занявшие нейтральную позицию и выступившие лишь наблюдателями конфликта, заметили, как легко вывести из равновесия собачников, что тоже не очень здорово. Все же следует держать себя в руках и не реагировать так остро на негатив.

«Это просто прекрасно, – поддержал stephonie_erin один из пользователей. – Ты сказала одну фразу – и эти люди теперь кладут кирпичи в комментах. И при этом якобы у тебя проблемы. Окей».

Возмутительнице спокойствия Стефони Эрин Метцермахер из Коннектикута в итоге пришлось закрыть от посторонних свой аккаунт, потому что в комментариях к ее фото начали поступать даже угрозы от любителей корги.

Примечательно, что Стефони сама любит собак, но других пород. У нее есть немецкая овчарка и голубой крапчатый кунхаунд.

Журналист популярного портала BuzzFeed Юлия Райнстайн пошутила, что не стоит фэтшеймить корги в Instagram, иначе корги придут за тобой.

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