Не стоит называть корги жирным, попивая сок у себя в квартале

И не беда, что на изображении пес выглядит как батончик: в комментариях подписчики восторгались Паксом.

Однако нашлась одна женщина, которой корги показался излишне толстым.

«Этот бедный пес так разжирел», – написала пользователь stephonie_erin.

И тут такое началось! Хозяева Пакса не могли сдержать своего возмущения и в довольно резкой манере ответили хейтеру, призвав на помощь друзей.

«На самом деле здоровый вес взрослого молодого кобеля корги – 25–30 фунтов, а он весит 26 фунтов, – написали обидчивые хозяева. – Иди троллить кого-нибудь другого, не надо вываливать свою ненависть на драгоценную собаку, которая выглядит лучше, чем ты когда-либо сама сможешь. @moffittier @brambi76, вы только посмотрите на эту сучку, которая пишет, что Пакс "так разжирел"».

То, что Пакс является нормальной, здоровой, не страдающей лишним весом собакой, видно на других фотографиях, что и поспешили сообщить подписчики автору негативного комментария.