Не стоит называть корги жирным, попивая сок у себя в квартале

Комментарий хейтера к фотографии милого и упитанного корги вызвал небывалый резонанс среди собачников.
И не беда, что на изображении пес выглядит как батончик: в комментариях подписчики восторгались Паксом.
Однако нашлась одна женщина, которой корги показался излишне толстым.
«Этот бедный пес так разжирел», – написала пользователь stephonie_erin.
И тут такое началось! Хозяева Пакса не могли сдержать своего возмущения и в довольно резкой манере ответили хейтеру, призвав на помощь друзей.
«На самом деле здоровый вес взрослого молодого кобеля корги – 25–30 фунтов, а он весит 26 фунтов, – написали обидчивые хозяева. – Иди троллить кого-нибудь другого, не надо вываливать свою ненависть на драгоценную собаку, которая выглядит лучше, чем ты когда-либо сама сможешь. @moffittier @brambi76, вы только посмотрите на эту сучку, которая пишет, что Пакс "так разжирел"».
То, что Пакс является нормальной, здоровой, не страдающей лишним весом собакой, видно на других фотографиях, что и поспешили сообщить подписчики автору негативного комментария.
«Безумная леди в комментариях выше просто никогда не видела других фоток Пакса, – написали защитники пса. – Или никогда раньше не видела, как корги сидят. Ей надо выучить, что не всегда стоит делиться своим бесценным мнением».
Естественно, подписчики, занявшие нейтральную позицию и выступившие лишь наблюдателями конфликта, заметили, как легко вывести из равновесия собачников, что тоже не очень здорово. Все же следует держать себя в руках и не реагировать так остро на негатив.
«Это просто прекрасно, – поддержал stephonie_erin один из пользователей. – Ты сказала одну фразу – и эти люди теперь кладут кирпичи в комментах. И при этом якобы у тебя проблемы. Окей».
Возмутительнице спокойствия Стефони Эрин Метцермахер из Коннектикута в итоге пришлось закрыть от посторонних свой аккаунт, потому что в комментариях к ее фото начали поступать даже угрозы от любителей корги.
Примечательно, что Стефони сама любит собак, но других пород. У нее есть немецкая овчарка и голубой крапчатый кунхаунд.
Журналист популярного портала BuzzFeed Юлия Райнстайн пошутила, что не стоит фэтшеймить корги в Instagram, иначе корги придут за тобой.