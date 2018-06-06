Не стареют душой динозавры: «Мир юрского периода 2» за две недели заработал $ 1 миллиард

Согласно данным Box Office Mojo, фильм Хуана Антонио Байоны взял отметку в один миллиард долларов в мировом прокате. На это проекту потребовалось меньше двух недель – 13 дней.

Только лишь на территории США на данный момент сборы превышают 297 миллионов долларов. Учитывая производственный бюджет в 170 миллионов, один домашний прокат позволил окупить затраты на создание картины.