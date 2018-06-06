ТЕЛЕКРИТИКА

Не стареют душой динозавры: «Мир юрского периода 2» за две недели заработал $ 1 миллиард

Дуся

То, что доисторические рептилии не потеряли актуальность, доказывают кассовые сборы недавно вышедшего фильма.


Согласно данным Box Office Mojo, фильм Хуана Антонио Байоны взял отметку в один миллиард долларов в мировом прокате. На это проекту потребовалось меньше двух недель – 13 дней.

Только лишь на территории США на данный момент сборы превышают 297 миллионов долларов. Учитывая производственный бюджет в 170 миллионов, один домашний прокат позволил окупить затраты на создание картины.

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Оригинал в 2015 году собрал к концу проката 1,6 миллиарда долларов, из которых 652 миллиона пришлось на Северную Америку.

Третья часть выйдет на широкие экраны предположительно 10 июня 2021 года.

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