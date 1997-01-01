Не с пустыми руками: победители Одесского кинофестиваля получат крупные денежные вознаграждения

По словам программного директора фестиваля Антельма Видо, с ссылкой на Украинскую службу информации, работы-победители получат также денежные вознаграждения: лучший фильм – пять тысяч евро, лучшая режиссура – три тысячи евро, лучшая актерская работа – две тысячи евро.

Всего же в этом году на конкурс было подано 1011 фильмов-заявок: 752 заявки для международного и 259 – для национального конкурса, из которых селекционная комиссия фестиваля отобрала лучшие.

В конкурсе документальных лент будут участвовать восемь кинофильмов из 11 стран, рассказал куратор конкурса европейских документальных фильмов Сергей Буковский. Украину на ОМКФ будут представлять две документальные ленты.

За Гран-при ОМКФ – «Золотого Дюка» – и другие награды международного конкурса в национальной программе будут бороться пять полнометражных и десять короткометражных фильмов, другие ленты будут представлены позже.

В конкурсную программу войдут драма «Стикс» Вольфганга Фишера, психологическая драма «Башня. Ясный день» польского кинорежиссера Ягоды Шельц, лирическая кинолента украинского кинорежиссера, проживающей в Индии, Дарины Гайкаловой (Дара Гай) «Три с половиной», сатирическая комедия с элементами черного юмора «Жаль» греческого режиссера Бабиса Макридиса, драматическая комедия украинского режиссера Романа Бондарчука «Вулкан», комедия положений «Хрусталь» Дарьи Жук, драматический триллер «Поророка» румынского режиссера Константина Попеску, черная комедия «Дорога грома» Джима Каммингса, фильм о взрослении «Девушка» режиссера Лукаса Донта, французская драма «Парижское образование», гангстерская сага «Перелетные птицы» от колумбийских режиссеров Сиро Герри и Кристины Гальего, кинопродукции семи стран (Палестины, Франции, Германии, Колумбии, Норвегии, Катара и ОАЭ) – драматическая комедия «Важиб» от режиссера Аннымари Ясир.

Специальным гостем ОМКФ-2018 станет Наоми Кавасе, обладательница «Золотой камеры» (фильм «Сузаку», 1997), обладательница Гран-при Каннского кинофестиваля («Траурный лес», 2007), а в 2013 году она стала первым японским режиссером-членом жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля.

Одесский международный кинофестиваль пройдет с 13 до 21 июля этого года.