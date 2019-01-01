Не пародия на Кардашьянов: «Новый канал» снимет шоу о семье экс-холостячки

«Разница между американским шоу и нашим сериалити в первую очередь в менталитете и интересах зрителя, – утверждает он. – Семейство Кардашян шокирует своих поклонников постоянными сенсациями, которые наш зритель вряд ли воспринял бы. Например, когда их отец меняет пол или Канье Вест становится бойфрендом Ким. Наше сериалити – это взрывной микс из семейных историй и традиций, закулисья реалий мира шоу-бизнеса».

Предполагается, что участники шоу «7 Я Розы» будут переживать те же бытовые ситуации, которые переживает каждая украинская семья.

«Да и наша главная героиня, Роза, в первую очередь обычная девушка, а потом уже телезвезда», – говорит Мельник и с ним трудно не согласиться.

Следует признать, что имя Розы Аль-Намри не так широко известно украинскому зрителю. Разве что ярому поклоннику всех сезонов «Холостяка».

Как бы то ни было, премьера сериалити запланирована на весну 2019 года. Учитывая, что в копилке «Нового канала» уже есть низкорейтинговое шоу «Оля» с куда более знаменитой и скандальной телеведущей, о том, как сложится судьба шоу Розы, можно только догадываться.