Не пародия на Кардашьянов: «Новый канал» снимет шоу о семье экс-холостячки

«Новый канал» начал съемки «оригинального сериалити» о жизни телеведущей Розы Аль-Намри, которая прославилась благодаря участию в третьем сезоне украинской адаптации «Холостяка». Создатели шоу «7 Я Розы» обещают, что оно не будет повторять реалити о жизни семейства Кардашьян.
Съемками шоу о Розе и ее семье займутся создатели «Киев днем и ночью» – творческое объединение Инны Мельник. Участие в проекте примет Роза, ее три сестры и брат-подросток.
Как говорит руководитель проекта Сергей Мельник (муж Инны Мельник), от зарождения идеи проекта до начала реализации прошло всего пару месяцев. Он заявляет, что «такого в Украине никто не делал».
И хотя журналисты поспешили провести параллели между украинским проектом и супер-рейтинговым американским шоу, Мельник открещивается от подобных сравнений.
«Разница между американским шоу и нашим сериалити в первую очередь в менталитете и интересах зрителя, – утверждает он. – Семейство Кардашян шокирует своих поклонников постоянными сенсациями, которые наш зритель вряд ли воспринял бы. Например, когда их отец меняет пол или Канье Вест становится бойфрендом Ким. Наше сериалити – это взрывной микс из семейных историй и традиций, закулисья реалий мира шоу-бизнеса».
Предполагается, что участники шоу «7 Я Розы» будут переживать те же бытовые ситуации, которые переживает каждая украинская семья.
«Да и наша главная героиня, Роза, в первую очередь обычная девушка, а потом уже телезвезда», – говорит Мельник и с ним трудно не согласиться.
Следует признать, что имя Розы Аль-Намри не так широко известно украинскому зрителю. Разве что ярому поклоннику всех сезонов «Холостяка».
Как бы то ни было, премьера сериалити запланирована на весну 2019 года. Учитывая, что в копилке «Нового канала» уже есть низкорейтинговое шоу «Оля» с куда более знаменитой и скандальной телеведущей, о том, как сложится судьба шоу Розы, можно только догадываться.