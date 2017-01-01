«Не могу больше молчать»: Дашу Астафьеву выгнали из зала суда (обновляется)

Сегодня, 27 декабря, в 11:00 в Соломенском районном суде Киева началось заседание по делу жениха Даши Астафьевой – Артема Кима, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, что привело к хищению 27 миллионов гривен.

У суда собралось довольно много журналистов в надежде узнать новые подробности в деле. По словам Астафьевой, ее жениху хотят ужесточить меру пресечения и посадить его в СИЗО для дальнейшего оказания давления. Напомню, до этого времени Артем Ким находился под домашним арестом.

Даша сообщила, что за пять месяцев следствия было несколько допросов, постоянные обыски и около пяти повесток в суд. Однако, по утверждению певицы, документы не были доставлены в руки обвиняемому, а те, которые все же удалось получить, были составлены задним числом. Более того, Астафьева рассказала о том, что следователи превышают полномочия и в открытую «шьют» дело, подделывая документы и ставя фейковые печати в фоторедакторе.

Сама певица проходит по делу как свидетель.

На вопрос журналистов о том, планируется ли свадьба, артистка расплакалась и сказала, что пока об этом не думает.

«Нам главное – остаться живыми и здоровыми в этой ситуации», – ответила Даша.

Все это время певица тесно общается с журналистами, часто отвечая на одни и те же вопросы. Со стороны правоохранителей прозвучало обвинение в том, что в дом пары невозможно попасть. Но, как утверждает певица, это вранье. Прокурор, в свою очередь, от комментариев воздерживается.

«Конечно, я понимаю что всем выгодно, чтобы я молчала, прокурор врет, – говорит Астафьева. – Здесь есть десять свидетелей, которые подтвердят, что к нам можно свободно зайти. И я уже не выдерживаю. Артем с 1 августа не выходит на улицу. Я так давно не видела его на улице. Новогоднего настроения нет, я, как всегда, работаю, Артему не разрешается видеться с папой. С февраля прошлого года у нас обыски, а сейчас я боюсь оставить Артема одного дома, чтобы его не забрали. Я хочу, чтобы люди услышали еще раз, в какой стране мы живем».

Даша надеется, что Артема Кима сегодня отпустят домой.

«Если его отпустят, то первое, куда мы поедем, это на рыбалку – хотелось бы отдохнуть, но у Артема забрали загранпаспорт, – сказала в сердцах артистка. – Мне впервые в жизни не хочется жить в этой стране».

В данный момент Кима отпустили под домашний арест.

Выйдя из здания суда, Артем сообщил, что не знает, сколько еще будет длиться судебный процесс. Также он рассказал, что ему очень тяжело все время находиться дома. Из-за постоянного стресса и нервов он похудел на семь килограммов. Артем поблагодарил журналистов и свою возлюбленную за поддержку.