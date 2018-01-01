«Не хотелось пить, а придется»: Верка Сердючка анонсировала прощальный тур

Последний выход на сцену Верки Сердючки перед прощальными гастролями состоится в Одессе, 13 июля. По словам Данилко, это будет музыкальное выступление с несколькими новыми композициями.

«Я был в такой гонке, что некоторые года вообще не помню, – объяснил артист свое желание закрыть суперуспешный проект. – Некоторые нулевые годы не помню совсем из-за концертных перегрузок: Липецк путаешь с Луцком, а Нижний Новгород – с Новгородом, и я не понимал, в чем разница. Сказать, что это очень радостно, не могу».

А уже через год Сердючка поедет с прощальным туром по городам Украины.

«Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли – некое спасибо тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать», – рассказал Данилко.

Немного ранее поклонники шоу «Холостяк» выразили желание увидеть на проекте Андрея Данилко. Однако, по словам артиста, ему сложно представить себя главным героем проекта об отношениях, ведь свою личную жизнь Андрей предпочитает строить не публично.