Недолго музыка играла: стало известно, кто покинул паркет после 11 эфира «Танців із зірками»

Не могу не отметить, что боксеру Денису Беринчику зрители пророчили всего несколько прямых эфиров. Однако Беринчик с такими пророчествами был не согласен. В результате, по решению зрителей, боксер со своей партнершей Екатериной Белявской покинули проект на седьмой неделе «Танців із зірками». Но вот и чудо. Как мы помним, сразу после ухода Беринчика, Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин объявили о своем скоропостижном решении покинуть проект, так как у Марченко врачи обнаружили два сломанных ребра. На место выбывшей пары зрители вернули Беринчика и Белявскую. И вот, спустя четыре эфира, пара опять покинула проект.

«Я сделал все, что смог», – сказал на прощание зрителям Денис Беринчик.