ТЕЛЕКРИТИКА

Недолго музыка играла: стало известно, кто покинул паркет после 11 эфира «Танців із зірками»

Дуся

Вчера, 4 ноября, на телеканале «1+1» состоялся 11 прямой эфир проекта «Танці з зірками». До конца проекта осталось всего три недели, а пар на «Танцях» – пять.


Ранее я уже писала о непростой арифметике на главном танцевальном конкурсе страны, и вот в эти выходные долгожданный уход одной из пар все-таки состоялся. На протяжении всей недели зрители болели за своих фаворитов, отправляя СМС-сообщения. По результатам голосования, в зоне риска оказались Денис Беринчик и Екатерина Белявская, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева.
Члены жюри отметили, что во второй раз участники шоу станцевали гораздо лучше, после чего судьи проголосовали за своих фаворитов. Дмитрий MONATIK отдал свой голос за Игоря Ласточкина и Илону Гвоздеву. Поддержала коллегу и Екатерина Кухар. Поэтому, как сообщил ведущий Юрий Горбунов, шоу, по решению зрителей и судей, должны покинуть Денис Беринчик и Екатерина Белявская.

Денис Беринчик и Екатерина Белявская

Фото: «1+1»

Не могу не отметить, что боксеру Денису Беринчику зрители пророчили всего несколько прямых эфиров. Однако Беринчик с такими пророчествами был не согласен. В результате, по решению зрителей, боксер со своей партнершей Екатериной Белявской покинули проект на седьмой неделе «Танців із зірками». Но вот и чудо. Как мы помним, сразу после ухода Беринчика, Оксана Марченко и Дмитрий Чаплин объявили о своем скоропостижном решении покинуть проект, так как у Марченко врачи обнаружили два сломанных ребра. На место выбывшей пары зрители вернули Беринчика и Белявскую. И вот, спустя четыре эфира, пара опять покинула проект.

«Я сделал все, что смог», – сказал на прощание зрителям Денис Беринчик.

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