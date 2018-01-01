«Не день рождения, а поминки»: пользователи сети удивлены концертом к 22-летию «Интера»

20 октября 2018 года телеканалу «Интер» исполнилось 22 года. Канал отпраздновал день рождения масштабным концертом под названием «"Интер". Один на всех». Интернет-пользователи назвали концерт «поминками» и возмутились «советским душком» увеселительного мероприятия.
Зрители когда-то «главного канала страны» раскритиковали его за спецпроекты к Крещению Руси и Дню Победы, назвав их пропагандистскими. А также то, что канал записал себе в заслуги трансляцию Чемпионата мира по футболу, который прошел этим летом в России. Вспомнили также бесконечные повторы советских фильмов, которыми переполнена сетка вещателя и то, как канал выдал за сезон только одну собственную премьеру – «Круче всех», скопировав детскую программу российского «Первого канала».
Открывала концерт участница первого сезона «Голосу країни» Наталья Гордиенко с песней «Нас бьют, мы летаем». Метафора, надеюсь, ясна: несмотря на все «гонения» и обвинения в совковости, канал держится.
Совсем уж нишевых персонажей, таких как дуэт «Анна-Мария» и певец Вадим Олейник, канал решил разбавить большими pop-stars вроде Олега Винника в рокерской кожанке и Светланы Лободы, которой активно подпевал и стар и млад обоих полов. Не мог обойтись концерт и без Таисии Повалий и Ани Лорак.
Что уж там, на 35-й минуте запел даже ведущий концерта Андрей Доманский! К слову, дуэт «Анна-Мария» исполнил песню «До свиданья, наш ласковый миша». Да-да, тот самый гимн московской Олимпиады 1980-го. Пожалуй, соглашусь с юзером adsef78 – логики в выборе песен у канала явно не было.
В роли специально приглашенной звезды была глава группы «Интер» Анна Безлюдная, которая в титрах также значилась как генеральный продюсер концерта. Сколько раз ее показали в кадре? Я лично сбилась со счета.
Следующий диалог ведущих вы, возможно, когда-то слышали на концерте в актовом зале своей школы.
«Что такое телеканал "Интер" сегодня?» – задает отнюдь не риторический вопрос ведущая концерта Анастасия Даугуле. Ее интонации, как на утреннике в Доме пионеров, должно быть, восхищают немолодеющую аудиторию телеканала.
«"Интер" – это ветераны Великой Отечественной войны, которые встают на концертах в День Победы, когда звучат военные песни», – послушно отвечает Андрей Доманский и в кадре неслучайным образом появляется дедушка с погонами.
«"Интер" – это люди, которые идут с портретами дедов-фронтовиков маршем памяти 9 мая», – говорит Анастасия Даугуле и в кадре почему-то появляется Яна Клочкова.
«"Интер" – это те, кто молятся за мир во время крестного хода в День крещения Руси», – вторит Доманский.
Завершала концерт не менее блестящая речь, в которой канал снова поделил украинцев на «своих» и «чужих» – «единомышленников» и «тех, кто называет улицы именами фашистов».
«В последние годы на телеканале "Интер" мы все реже называем вас, наших зрителей, просто "зрителями", – начала Анастасия. (В кадре крупным планом показали согласно кивающую гостью концерта). Мы называем вас "единомышленниками". Мы никогда не думали, что слово "единомышленник" будет так важно. Важнее, порой, чем "друг". Потому что в какой-то момент друг переставал быть другом, когда оказывалось, что мы не единомышленники. А кто-то малознакомый становился другом, вставая рядом, плечом к плечу в бескомпромиссной ситуации».
«Единомышленник – очень точное слово, у него четкие границы и его ничем нельзя заменить», – говорит Доманский.
«Берегите единомышленников, с ними вы создаете целый мир, вы защищаете этот мир, без которого ваша жизнь никогда не будет по-настоящему вашей. Единомышленники делают вас сильнее, они наполняют ваш мир смыслом. Они не дают отчаяться и разочароваться», – нагнетает Даугуле.
Не знаю, как для вас, а у меня это слово на букву «е» уже превратилось в «кашу». Уж не у Геббельса ли учились авторы «Интера» писать сценарии, следуя одному из главных принципов пропаганды: простота, повторение, живая речь?
«Дорогие наши единомышленники! За последние годы мы пережили много испытаний и наверняка они еще не закончились, но мы не уехали из страны, мы не ушли из эфира. Мы изменились, но мы не изменили себе. Мы не изменили друг другу и мы не изменили тому, во что верим».
Под усиливающиеся аплодисменты зрителей Даугуле с улыбкой завершает концерт фразой: «В эфире телеканал "Интер"».