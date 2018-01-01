«Не день рождения, а поминки»: пользователи сети удивлены концертом к 22-летию «Интера»

Открывала концерт участница первого сезона «Голосу країни» Наталья Гордиенко с песней «Нас бьют, мы летаем». Метафора, надеюсь, ясна: несмотря на все «гонения» и обвинения в совковости, канал держится.

Совсем уж нишевых персонажей, таких как дуэт «Анна-Мария» и певец Вадим Олейник, канал решил разбавить большими pop-stars вроде Олега Винника в рокерской кожанке и Светланы Лободы, которой активно подпевал и стар и млад обоих полов. Не мог обойтись концерт и без Таисии Повалий и Ани Лорак.

Что уж там, на 35-й минуте запел даже ведущий концерта Андрей Доманский! К слову, дуэт «Анна-Мария» исполнил песню «До свиданья, наш ласковый миша». Да-да, тот самый гимн московской Олимпиады 1980-го. Пожалуй, соглашусь с юзером adsef78 – логики в выборе песен у канала явно не было.