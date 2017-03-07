«Этот пост я пишу с особым волнением и трепетом! – пишет Анастасия. – Друзья, любимые мои, судьба в преддверии моего дня рождения сделала мне волшебный подарок! Я – ВЕДУЩАЯ невероятной передачи о путешествиях «ОРЕЛ и РЕШКА. Перезагрузка». Да-да, именно так называется новый сезон, который я буду вести с прекрасным соведущим. Те, кто являются фанатами шоу, не переживайте, «Рай и Ад» с Лесей и Региной будет идти в параллель. А мы путешествуем по городам, в которых были Андрей и Жанна целых шесть лет назад! Смотрим, какие произошли перемены, и стараемся интересно и весело об этом рассказать. Отсюда и ответ на тему редкого выхода видосиков! Но, любители моего юмора, не переживайте, мне надо было навостриться, привыкнуть, чтобы в путешествиях это дело совмещать! Я на пути к совершенству. Потому видосы никуда не денутся, контент останется прежним, и я буду очень стараться быть активной, как прежде, и не уходить от формата! Поднимать вам настроение и смешить! Спасибо всем, кто меня поддерживает и верит! Я вас ценю до бесконечности. Тем, кому я не нравлюсь в роли ведущей или просто не нравлюсь, это ваши проблемы и вкусы (не смотрите, отпишитесь), а тем, кому по кайфу, огромное спасибо! Я буду стараться больше и лучше! Пусть вам будет интересно».

Фото: youtube.com