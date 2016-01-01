Названо победителей премии «Viva! Самые красивые 2016»

И если Кароль побеждала в данной номинации уже дважды, то для Комарова - это настоящий дебют. Телеведущий не раз твердил, что супер-красавцем себя не считает, хотя и активно просил своих подписчиков в социальных сетях проголосовать за его кандидатуру. Вот и пожалуйста: результат на лицо!