ТЕЛЕКРИТИКА

Топ-10 самых популярных в интернете вопросов о сексе

Дуся

Стало известно, какие вопросы чаще всего интересуют пользователей в интернете на тему секса. Рейтинг популярных запросов составила марка презервативов Durex.

Компания проанализировала данные Google. В результате специалисты составили список из десяти вопросов на тему интимной близости, передает издание Metro.co.uk.

Как выяснилось, большинство интересуется, где находится точка G и как довести партнершу до оргазма. Некоторые юзеры спрашивают, можно ли избавиться от герпеса и «как убрать генитальные бородавки». Замыкает пятерку самых популярных вопросов такой: «Что означает шлепок?»

А наиболее часто задаваемые вопросы звучат так: «Как самостоятельно увеличить пенис?»; «Как измерить пенис?»; «В каком возрасте можно покупать презервативы?»; «Как вставить мужской орган в женский?» и «Сколько длится секс?».

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