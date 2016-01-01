ТЕЛЕКРИТИКА

Названы победители премии «Viva! Самые красивые 2016»

Дуся

Самой красивой женщиной, по версии Viva!, стала певица Тина Кароль, а самым красивым мужчиной – Дмитрий Комаров.

Тина Кароль не перестает быть впереди всех украинских артисток

Фото: Facebook

И если Кароль побеждала в данной номинации уже дважды, то для Комарова это настоящий дебют. Телеведущий не раз твердил, что суперкрасавцем себя не считает, хотя и активно просил своих подписчиков в социальных сетях проголосовать за его кандидатуру. Вот и пожалуйста – результат налицо!

А Дима молодец!

Фото: Facebook

И здорово же как получилось!

Поздравляем победителей, а мы с Мусей уже идем готовить для вас фото лучших нарядов красной дорожки.



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