Названы победители премии «Viva! Самые красивые 2016»

И если Кароль побеждала в данной номинации уже дважды, то для Комарова это настоящий дебют. Телеведущий не раз твердил, что суперкрасавцем себя не считает, хотя и активно просил своих подписчиков в социальных сетях проголосовать за его кандидатуру. Вот и пожалуйста – результат налицо!