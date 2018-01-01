Названы победители крупнейшего в мире фотоконкурса

Жюри международного фотоконкурса EyeEm Awards, который сегодня является крупнейшим в мире, объявило список победителей. Их работы отобрали из заявок от 88 тысяч авторов, передает издание Bird in Flight. В жюри конкурса входили представители изданий National Geographic Traveler, Ignant и BBC.
Главный приз конкурса достался 19-летней россиянке Саше Дудкиной.
Кроме обладателя первого места в общем конкурсе организаторы также назвали победителей в нескольких тематических номинациях. В их числе – нигериец Адеолу Осибоду («Портрет»), Рамин Мазур из Молдовы («Фотожурналистика»), Денис Квонг из Австралии («Архитектура») и голландский фотограф Джули Грудова («Уличная фотография»).