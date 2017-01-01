Названы первые финалисты нацотбора на Евровидение-2017

Вчера, 4 февраля, как и было обещано, прошел первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 от Украины. Те, кто неравнодушен к песенному конкурсу, могли купить билет и следить за музыкальной гонкой в киевском ДК КПИ, а те, кто по каким-либо причинам туда не поехал, могли все увидеть в прямом эфире – на СТБ и «UA:Першому». Но, я думаю, и те, и другие были весьма удивлены результатами первого полуфинала. Его победителями стали любимица Алана Бадоева TAYANNA и молодая и не слишком раскрученная группа «Сальто Назад». Первой зрители отдали восемь баллов, а судьи – семь, вторые больше пришлись по душе судьям (восемь баллов), но были вполне одобрены и телезрителями (шесть баллов).