Национальный оркестр народных инструментов поставил на уши киевское метро

Один из самых известных украинских музыкальных коллективов – Национальный академический оркестр народных инструментов (НАОНИ) – принял участие в необычном флешмобе. Как сообщает KP.UA, накануне шоу «Битва оркестров» музыканты сыграли на станции метро «Театральная» на настоящих косах. Но самое интересное то, что косы являются точной копией тех, которые существовали еще в эпоху Тараса Шевченко.

Выступление оркестра, которым управлял культовый украинский дирижер Виктор Гуцал, на полчаса практически затормозило работу метрополитена.

По словам дирижера, музыканты так ответственно подошли к этому выступлению, что накануне репетировали несколько часов. «Каждая коса весит около 1,5 килограммов и требует особой сноровки, поэтому не каждый музыкант способен овладеть этим народным инструментом, – говорит Виктор Гуцал. – У неподготовленного человека может уйти год, а музыкант из нашего коллектива научится за месяц. Но при этом коса – очень нестандартный и специфический инструмент: нужно обладать особым чувством ритма, чтобы извлеченные из него звуки ярче звучали».