Наталья Влащенко на яхте, а Наталка Якимович – с таинственным амбалом: как медийщики провели уик-энд

В понедельник традиционно рассказываю вам о том, как и где украинские медийщики провели выходные.
Журналист Богдан Амосов, путешествуя по Европе, добрался до Чекпойнт Чарли – пропускного пункта у Берлинской стены, разделявшей некогда восточную и западную часть столицы Германии.
Журналистка и общественный деятель Леся Ганжа открывала яхтенную регату на Днепре в честь Дня независимости Украины.
Журналистка Юлия МакГаффи также присутствовала на открытии регаты.
Генпродюсер ZIK Наталья Влащенко также провела выходные на яхте.
А Наталка Якимович была в компании таинственного амбала. И это не Роман Скрыпин.
Ведущая и актриса Ольга Сумская собирала соль в Донецкой области на глубине 300 метров.
Телеведущая Екатерина Осадчая приобщилась к руферству и забралась на недостроенный Подольско-Воскресенский мост.
Ведущий Владимир Остапчук ехал на эфир «Танцев со звездами» на метро.
Маша Ефросинина провела эксперимент и узнала, как это – ездить на машине с именными номерами.
А главный герой седьмого сезона проекта «Холостяк» Дмитрий Черкасов участвовал в выставке со своим питомцем.