Наталья Влащенко на яхте, а Наталка Якимович – с таинственным амбалом: как медийщики провели уик-энд

В понедельник традиционно рассказываю вам о том, как и где украинские медийщики провели выходные.

Журналист Богдан Амосов, путешествуя по Европе, добрался до Чекпойнт Чарли – пропускного пункта у Берлинской стены, разделявшей некогда восточную и западную часть столицы Германии.

«В Checkpoint Charlie», – подписал фото Богдан Фото: facebook.com

Журналистка и общественный деятель Леся Ганжа открывала яхтенную регату на Днепре в честь Дня независимости Украины.

«Відкриваємо регату на День незалежності», – пишет журналистка Фото: facebook.com

Журналистка Юлия МакГаффи также присутствовала на открытии регаты.

«У меня тут благодаря Lesya Ganzha был лучший День независимости в жизни, и да, наш «Берендей» выиграл гонку в группе», – поделилась впечатлениями Юлия Фото: facebook.com

Генпродюсер ZIK Наталья Влащенко также провела выходные на яхте.

«Мои выходные», – подписала снимок Наталья Фото: facebook.com

А Наталка Якимович была в компании таинственного амбала. И это не Роман Скрыпин.

«3 200 над рівнем моря, – пишет Наталка. – Діджей грає якісь модні треки, вдивляюся в льодовики, п'ю чай. Два дні провела в компаніі Таинственного Амбала і навіть не знаю, як точно і коротко передати свої враження. Крутезний роман. Сподіваюся, ви і так в курсі, що Лесь – майстер, гуру і просто охуєнно прекрасний!» Фото: facebook.com

Ведущая и актриса Ольга Сумская собирала соль в Донецкой области на глубине 300 метров.

«Донбас! – пишет Ольга. – З Днем шахтаря! Біля пальми Мерцалова з солі на «Артем-сіль». Глибина 300 метрів!» Фото: instagram.com

Телеведущая Екатерина Осадчая приобщилась к руферству и забралась на недостроенный Подольско-Воскресенский мост.

Фото: instagram.com

Ведущий Владимир Остапчук ехал на эфир «Танцев со звездами» на метро.

«Вже їду на "Танці з зірками"», – написал опаздывающий ведущий Фото: instagram.com

Маша Ефросинина провела эксперимент и узнала, как это – ездить на машине с именными номерами.

«Всегда было интересно, что чувствуют люди, которые ездят с именными знаками на своих авто, – разоткровенничалась Ефросинина. – Я чувствовала себя немного голой» Фото: instagram.com

А главный герой седьмого сезона проекта «Холостяк» Дмитрий Черкасов участвовал в выставке со своим питомцем.