Наталья Влащенко: «Мне не нравится, что журналистов поделили на тех, кто «рука Кремля», и тех, кто – нет»

Наташа, все сейчас только и говорят, что о скандале на телеканале ZIK: ведущий шоу «Прямым текстом» Остап Дроздов выгнал из студии гостя, журналиста Юрия Романенко, за отказ говорить по-украински. Как лично вы к этому относитесь?

Я читала в соцсетях очень разные мнения на этот счет. Считаю, что это авторская программа, и в рамках нее Остап Дроздов может поступать так, как считает нужным. Свое личное мнение я оставлю при себе.