ТЕЛЕКРИТИКА

Наталья Мосейчук призналась, что сжульничала во время вступительных экзаменов

Дуся

Недавно ведущая программы ТСН на «1+1» Наталья Мосейчук в интервью «Теленеделе» поделилась своими воспоминаниями о студенческих годах. Оказалось, что на вступительных экзаменах будущая выпускница иняза немного схитрила.


Мосейчук рассказала в интервью, что после окончания школы она стала «штурмовать иняз», на который был большой конкурс, хотя мать настаивала на поступлении в мединститут.

Во время экзамена по английскому девушка взялась за написание сочинения на общую тему, а не на конкретную, усложнив себе таким образом задачу.

Строгий отец Натальи (военнослужащий) на следующий день посоветовал дочери «искать себя в списках двоечников».

«Он сказал фразу, которую я надолго запомнила: "Если не поступишь, я тебя даже плац не возьму мести!" В общем, перепугал меня страшно», – вспоминает телеведущая.

Но, к счастью, Наталья, тогда еще носившая фамилию Петрусенко, получила «четверку».

По словам ведущей, такую оценку она получила за пунктуационные ошибки, которые и ошибками-то не были. Дело в том, что вместо обязательного использования высказывания великого человека в сочинении Наталья процитировала несуществующий стих.

«И тут я сижу и понимаю, что не помню никаких подходящих по теме цитат у великих людей! Что делать? Пришлось сочинять четверостишие и подписывать именем Ивана Багряного. Вот за него и пострадала! Мне сказали, что пропустила авторские знаки. Не могла же я доказывать приемной комиссии, что этого стиха в принципе не существует… В итоге пришлось сдавать три вступительных экзамена, хотя как медалистка могла рассчитывать на один», – рассказала Мосейчук.

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