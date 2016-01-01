Наталья Могилевская призналась, кто ее таинственный незнакомец с красной дорожки

Певица и продюсер Наталья Могилевская рассекретила своего таинственного незнакомца, с которым она часто появляется на красной дорожке. Именно с ним Наталья дважды за последний месяц посетила светские мероприятия – церемонию вручения премий «Телетриумф 2016» и M1 Music Awards 2016.

Могилевская призналась Екатерине Осадчей в интервью для «Светской жизни», что испытывала нежные чувства к своему давнему другу – музыкальному продюсеру компании TALANT Group Олегу Вороновичу.

Также певица рассказала Осадчей, что когда-то была влюблена в Олега:

«Сначала у Олега влюбились все девушки из нашего офиса и немного я, – говорит Могилевская. – А потом как-то мы поняли, что работа важнее, что это бы мешало. И думаю, если бы мы решили по-другому тогда, 15 лет назад, то не было бы такой творческой влюбленности. Знаешь, как все думают: был роман с Владом Ямой? Не было. А если бы был – не было бы таких танцев».