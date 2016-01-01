Наталья Могилевская призналась, каким образом она похудела и почему больше не ездит в Индию

Наталья Могилевская к Новому году очень похудела. В декабре – сначала на премии «Телетриумф», а затем на съемках новогоднего «Вечернего квартала» – она не уставала поражать публику нарядами с откровенным декольте.
– Я худела очень постепенно. Сначала бросила курить, но в итоге вес набрала еще больше. А потом… полюбила себя, какая я есть. Со всеми недостатками, с лишним весом. Стала счастливой – и, как ни удивительно, начала худеть! Да, я занимаюсь йогой, умеренно питаюсь. Но ключ, мне кажется, не в этом, а в ощущении счастья. Женщина не должна ничего решать через напряжение.
– Да, мы слишком много времени тратим на внешний мир. Все время живем, так сказать, в логике, руководствуемся тем, что нам подсказывает ум. А что такое логика? Это анализ, подозрительность, какие-то выводы. Вот вы задумывались над тем, сколько времени слушаете не свой ум, а сердце? А ведь оно подсказывает самое главное – прощение, любовь, счастье… Я научилась быть счастливой в этом году. Цена вопроса – 15 минут медитации в день. Я закрываю глаза, отключаюсь от внешнего мира и направляю взгляд внутрь себя. По сути слушаю свое сердце. И выясняется, что мне нужны совершенно другие вещи. Все намного мягче, проще…
– Я больше не езжу в Индию, мне это не нужно. А ведь я там практически жила семь лет! Провела там столько времени, прочитала столько книг. И все ради того, чтобы понять, что надо утром на 15 минут просто отключиться от всего и послушать свое сердце.
Что ж, очень новогоднее интервью, настраивающее на позитив. С наступающими праздниками вас, друзья!