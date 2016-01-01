Наталья Могилевская призналась, каким образом она похудела и почему больше не ездит в Индию

– Да, мы слишком много времени тратим на внешний мир. Все время живем, так сказать, в логике, руководствуемся тем, что нам подсказывает ум. А что такое логика? Это анализ, подозрительность, какие-то выводы. Вот вы задумывались над тем, сколько времени слушаете не свой ум, а сердце? А ведь оно подсказывает самое главное – прощение, любовь, счастье… Я научилась быть счастливой в этом году. Цена вопроса – 15 минут медитации в день. Я закрываю глаза, отключаюсь от внешнего мира и направляю взгляд внутрь себя. По сути слушаю свое сердце. И выясняется, что мне нужны совершенно другие вещи. Все намного мягче, проще…