Настю Каменских осудили за пропаганду марихуаны

«Отписываюсь! Не ожидала, что можете пропагандировать такое», «И правда зачем такую гадость величать волшебной», «Что за пропаганда наркотиков??? Сейчас все малолетки понесутся курить эту хрень» - вот лишь часть комментариев.

Сама певица пока не отвечала на обвинения.