Настю Каменских осудили за пропаганду марихуаны

Певица посетила в Денвере завод по выращиванию марихуаны и разместила об этом пост в своем видеоблоге. Все бы в ничего, да комментарии Насти к этому посту многие расценили как пропаганду наркотиков.
Комментируя свой пост, Настя назвала марихуану «волшебной травой». Реакция многих подписчиков была достаточно резкой.
«Отписываюсь! Не ожидала, что можете пропагандировать такое», «И правда зачем такую гадость величать волшебной», «Что за пропаганда наркотиков??? Сейчас все малолетки понесутся курить эту хрень» - вот лишь часть комментариев.
Сама певица пока не отвечала на обвинения.