«Настя, ты высмаркивайся перед тем, как писать»: Александр Аваков прокомментировал пост Топольской об авиакатастрофе Ту-154

Новость о крушении российского военного самолета взволновала всех. Напомню: вчера у берегов Сочи в Черном море потерпел крушение российский Ту-154 – самолет Минобороны РФ, летевший в Сирию. Всего на борту было 92 пассажиров: военные, артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты российских каналов («Первый канал», НТВ, «Звезда») и активистка Елизавета Глинка (известная как доктор Лиза).

Трагическое событие не оставило равнодушной Анастасию Топольскую – диджея и невесту депутата Сергея Лещенко.

«Я почитала, как украинское общество отреагировало на авиакатастрофу ТУ-154 в интернете, и ахр*нела, – пишет Анастасия в Facebook. – Я даже не знаю, как об этом говорить, но молчать просто невозможно… Когда мы стали такими жалкими малодушными ушлепками, которые так зло радуются авиакатастрофам и прочим несчастьям россиян? Извините, оправдания типа «между нами война», «а сколько они нам бед принесли и наших убили», «так им и надо – заслужили»не принимаются. Вы только посмотрите на себя – как мелкие примитивные твари: ноль эмпатии, отсутствие собственного достоинства, никакого понимания, сочувствия, даже обычной толерантности. Нам что, всем яду вместо крови залили? Совсем уже крыша поехала. Реально просто возмутительно и печально за всем этим трешем наблюдать. До тех пор, пока я не следила за новостями и политикой, я реально думала, что у нас крутейшие люди. Кто они – те, кто брызжут слюной ненависти на пространстве социальных сетей? Збс у нас лицо, афигеть у нас культура. И я это наблюдаю только полгода, раньше просто не следила. Представляю, сколько г*вна утекло без моего внимания, а так-то глянь – мы все в нем по горло плаваем, еще чуть-чуть – и захлебнемся. Нам бы лучше в норку спрятаться и не палиться... А лучше Библию почитать и добротой, мудростью подпитаться, вообще бы над собой поработать. Чудовищная духовная нищета. Стыдно и унизительно все это, друзья.

Update: не надо в комментариях сравнивать себя с теми, кто рад смерти наших ребят. А то как-то низко это «а они! а вот они! как они, так и мы!». И дело не только в боинге, а и в боярышнике и прочих бедах. В этой войне люди забывают, что такое человек. Невозможно больше так воевать, если ты не на поле боя».