Настя сравнила Потапа с писающим мальчиком

В съемочном павильоне одного из спальных районов Киева разыгралось веселье. Дети-участники сватались к 12-летней дочке Владимира Зеленского, троллили Настю Каменских и смеялись над Александром Лукашенко.
Уже в эту пятницу начинается второй сезон юмористического шоу «Рассмеши комика. Дети», и мы не могли не пойти на съемки программы. Дети приехали не только из разных уголков нашей страны, но даже из-за рубежа. Самому младшему участнику шоу пять лет. Шутки звучали острые, порой сатирические, а многие даже на пикантные темы (признаться, слышать это из детских уст было необычно). Юные женихи не оставили в покое дочерей дяди Вовы и дяди Жени (так дети в программе называют ведущих
Владимира Зеленского и Евгения Кошевого), диктовали свой телефон прямо в эфире («для тех, кому нужно белорусское гражданство») и даже делали тонкие намеки на интимную жизнь мамы с папой (такие шутки, скорее всего, и писали родители). В общем, съемки оказались развеселыми!
Репетиция перед съемкой. Зрителей учат громко аплодировать и кричать «молодцы» и «деньги»
Фото: тут и далее Александр Куликов
Когда все уже немного устали от репетиции, на сцену выпорхнула ведущая Настя Каменских. Я сразу заметила, что она не прихрамывает – значит, с ногой у Насти уже все в порядке!
Вслед за зрителями начала репетировать и Каменских. Произнося свою речь для эфира, она поначалу запиналась и путала слова
Настя смеялась над своими оговорками: «Язык меня не слушается». Вообще она выглядела очень счастливой! На съемках Каменских часто говорила о Потапе (наверное, о причине все уже догадываются)
Затем на сцене появились «квартальцы» Владимир Зеленский и Евгений Кошевой и начали троллить Настю: «Красивая блузка, прозрачная. А чего штаны не прозрачные?»
Наконец дядя Вова и дядя Женя уселись на свои места. Все время, пока длились съемки, они ерничали в адрес друг друга. Владимир Зеленский: «Благодаря Жене нас смотрят бабушки и внуки. «Будешь ходить без шапки – будешь такой же лысый», – так бабушки пугают своих внуков»
Насте поправляли прическу перед съемками. По сюжету программы ведущая на стороне детей: «Моя задача заключается в том, чтобы все было по-честному. Даже малейшую улыбку я засчитаю как смех»
Первый участник – 11-летний Ваня, переехавший с родителями из Луганска в Киев. Если Зеленский и Кошевой засмеются на первой минуте его шуток, он получит тысячу гривен, на второй минуте – пять тысяч, на третьей – десять, на четвертой – 20, а на пятой – 50! Выиграет ли что-то этот предприимчивый мальчик, сразу заявивший о том, что в будущем хочет стать бизнесменом, мы вам не скажем – держим интригу
Ванечка отжигал. Сразу признался, что влюблен в дочь Владимира Зеленского. Также он объяснил, почему будет лучшим зятем для Владимира: «Вам зять не нужен? У нас много общего... Я сам кольцо куплю в «Золотом веке», тем более у вас там должна быть скидка (Зеленский рекламирует этот бренд. – Прим. ред.)». А затем обратился и к Евгению Кошевому, так как его дочка Ване тоже нравится
Дядя Женя с радостным видом полез в сейф – значит, Ванечка все-таки что-то выиграл. Или не выиграл? Может, он и не собирается отдавать мальчику деньги? Через пару дней сами все увидите
В перерыве после выступления Вани судей буквально разрывало от веселья
Зеленский рассказал свою самую первую шутку, сочиненную в юности: «Современные мужчины никогда не плачут – боятся, что тушь потечет»
Тимофей и Илона приехали из Минска. Девочке всего пять лет, она очень волновалась
Тимофей неожиданно обратился к украинским девочкам: «Если вам нужно белорусское гражданство, пишите мой телефон». И продиктовал его в эфире. А затем дети начали шутить над президентом Александром Лукашенко:
– Как зрители поймут, что мы белорусы?
– Я же тебе говорила: «Не сбривай усы!»
Кирилл из Киева без стеснения признался: «Если я выиграю главный приз, сразу свалю из этого дурдома». Только непонятно, что он имел в виду: программу или, может, нашу страну?
В очередном перерыве Настя Каменских ударилась в лирику, рассказав о Потапе неожиданные вещи:
– Потап – гений! Вот он идет, а потом раз – остановился: значит, у него что-то родилось. Это как, знаете, дети бегут и вдруг раз так внезапно – и замерли. Понятно, что в этот момент они, извините, писают.
– А что, Потап тоже писает?! – поинтересовался Зеленский.
– Та нет, я не о том! Если он так на ходу замирает – значит, у него родились новые строки для песни!
Вот это Настя загнула!
Зеленский и Кошевой оценили образное сравнение Каменских
Следующие участницы – двойняшки Аня и Диана из Хмельницкого – за кулисами готовятся к выступлению. На шоу они пришли, чтобы помочь маме заработать на квартиру
Одни из самых трогательных участников
«Формула воды Н2О, а двойняшек – О, аж 2!» – шутили юные комики. Ведущим понравилось выступление Ани и Дианы – со сцены они уходили с призом. Но сколько денег выиграли Аня с Дианой, мы не скажем
А вот так снимали шоу. Взгляд из-за кулис
Думаете, мы рассказали обо всех участниках первой программы? Никак нет. Остальное увидите сами. Второй сезон шоу
«Рассмеши комика. Дети»
стартует в эту пятницу,
3 марта
. Хотите посмеяться – не забудьте включить канал
«1+1»
в
20:20
.