Настя сравнила Потапа с писающим мальчиком

Тимофей неожиданно обратился к украинским девочкам: «Если вам нужно белорусское гражданство, пишите мой телефон». И продиктовал его в эфире. А затем дети начали шутить над президентом Александром Лукашенко:

– Как зрители поймут, что мы белорусы?

– Я же тебе говорила: «Не сбривай усы!»