Настя Каменских рассказала, зачем ее снова прооперировали

Дело в том, что из ее правой ноги, которую певица повредила во время прыжка с парашютом, должны извлечь металлические пластины, ведь кости уже срослись. Каменских также решила подкорректировать свой старый шрам.
«У меня там куча металла, могу сказать, что я терминатор, и мне нужно его оттуда достать, – объясняет певица. – Параллельно я мечтала улучшить свой давний шрам, с аварии, у меня на правой ноге. Я попросила врача-хирурга, чтобы он мне его разрезал и заново сшил. Я хочу, чтобы была тоненькая ниточка».
Каменских призналась, что старый шрам после аварии никогда ее не смущал.
«Я никогда его не стеснялась, – говорит Настя. – Можно сказать, что это была даже моя история, я его даже любила. Но, наверное, как и любая девочка, думаю, вы меня понимаете».
Напоследок Каменских дала советы тем, кто оказался в подобной ситуации.
«Если, не дай бог, вы попадаете в ситуацию, когда вам делают операции, или переломы, или еще что, не важно, и вам приходится отойти от своих дел, приостановить свою работу – не расстраивайтесь, – говорит Настя. – Не дайте пессимизму заполнить свою реабилитацию. Потому что, если с вами что-то произошло, то это не просто так. Это надо остановиться на секундочку и подумать, понять, проанализировать. Возможно, это новый этап в вашей жизни. У меня сто процентов это новый этап в жизни. Странно звучит, но я благодарна, что произошла эта ситуация. Я многое поняла».
После того как Настя покинула больницу, дома она долго не сидела. На следующий день Каменских уже отправилась в спортзал. Там певица качала руки, потому что врач временно запретил ей давать нагрузку на ноги.
Фото: Максим Лисовой