Настя Каменских рассказала, зачем ее снова прооперировали

Дело в том, что из ее правой ноги, которую певица повредила во время прыжка с парашютом, должны извлечь металлические пластины, ведь кости уже срослись. Каменских также решила подкорректировать свой старый шрам.

«У меня там куча металла, могу сказать, что я терминатор, и мне нужно его оттуда достать, – объясняет певица. – Параллельно я мечтала улучшить свой давний шрам, с аварии, у меня на правой ноге. Я попросила врача-хирурга, чтобы он мне его разрезал и заново сшил. Я хочу, чтобы была тоненькая ниточка».

Каменских призналась, что старый шрам после аварии никогда ее не смущал.

«Я никогда его не стеснялась, – говорит Настя. – Можно сказать, что это была даже моя история, я его даже любила. Но, наверное, как и любая девочка, думаю, вы меня понимаете».