Настя Каменских показала, где и с кем отдыхает

На своей страничке в соцсети Каменских выкладывает забавные фото из Франции. На всех из них Настя без макияжа, и, по-моему, выглядит очень неплохо. Вот только снимков на лыжах нет: наверняка после неудачного прыжка с парашютом лыжным спортом певица заниматься пока не может.