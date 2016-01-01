Настя Каменских показала, где и с кем отдыхает

Я, честно говоря, думала, что Настя Каменских отправится на отдых вместе с Потапом, но нет! Певица встретила Новый год в компании своей подруги. В этом году она изменила своей традиции летать в жаркие страны (например, прошлые новогодние праздники Каменских провела на Мальдивах), решив отдохнуть на популярном французском горнолыжном курорте Куршевель.
На своей страничке в соцсети Каменских выкладывает забавные фото из Франции. На всех из них Настя без макияжа, и, по-моему, выглядит очень неплохо. Вот только снимков на лыжах нет: наверняка после неудачного прыжка с парашютом лыжным спортом певица заниматься пока не может.
Что ж, желаем Насте хорошего отдыха и ждем новых фотографий!