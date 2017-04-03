Настя Каменских поделилась пикантным видео

Сегодня певица Настя Каменских вернулась в Киев после недельного отдыха в Барселоне с мамой и двоюродной сестрой. В Испании она много путешествовала на автомобиле, совершала пешие прогулки, а также устроила великолепный шопинг. В своем видеоблоге Каменских показала номер в гостинице (кстати, для звезды довольно скромный), буквально забитый сумками, обувью, одеждой. По словам певицы, она обожает покупать вещи по скидкам.

«Нам с мамой так не хотелось прощаться с Барселоной, но меня ведь ждут великие дела!!! – пишет в соцсети Настя. – Отдохнули, набрались сил и счастливые полетели домой. А чем закончилось это путешествие в Испанию, смотрите уже сейчас в YouTube на канале nkblog».

Также в видеоблоге Настя рассказывает о своих многочисленных пирсингах, а еще признается в том, что она – «девушка-огонь». В общем, мы и не сомневались!

«Я – девушка-огонь, – говорит Каменских. – Сломала ногу, у меня было три операции. Еще порезала себе ручку, зашила ее. И к концу отдыха умудрилась приболеть, глазки у меня слезятся… Но я безумно счастлива, что у меня получилось выбраться со своими близкими на пять-семь дней. С друзьями ты всегда можешь выбраться на какие-то выходные. А так, чтобы взять маму, двоюродную сестру… Я молодец!»