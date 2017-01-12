ТЕЛЕКРИТИКА

Настя Каменских и Потап поразили поклонников стройностью

Дуся

«Все пучком, а у нас все пучком, парапарарапарам,

Там, где прямо не пролезем, мы пройдем бочком», – пели Потап и Настя.

Так вот, у них, похоже, сейчас действительно все пучком, причем стройным и уверенным. Видали, как сильно похудела Настя Каменских?

А как посвежел Потап? Хотя и говорят, что развод зачастую негативно сказывается на людях, к Потапу это вряд ли относится.

Теперь ребятам точно не нужно никуда пролезать бочком в случае чего.

Все пучком, а у них все пучком, парапарарапарам, красивая малышка с прикольным чувачком.



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