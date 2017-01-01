Настоящая звезда затмила звезд порно

Администрация порносайта xHamster пожаловалась на резкое падение трафика во время солнечного затмения в США, сообщает Mashable.

Во время затмения общее количество посетителей на сайте уменьшилось на 12 процентов.

Как утверждают представители порносайта, до астрономического явления самый значительный ущерб трафику xHamster нанесла только премьера шестого сезона «Игры престолов» – тогда количество зрителей на сайте уменьшилось на 4,5 процента.

Солнечное затмение (в США его называют Великим американским затмением) протянулось полосой шириной 113 километров от Западного до Восточного побережья страны. В последний раз подобное явление в стране наблюдали 99 лет назад.

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