«Народ против»: трагикомедия в трех действиях

Игорь Мосийчук:

Я вам хочу задать всего один вопрос, мадам. Пятнадцати секунд

Мне хватит с головой. Вопрос простой: «Скажите, почему

В проекте нет закона о медицине страховой?

Чего навязываете вы медицину платную

Законам Украины вопреки?

Что будет делать ваша «Самопоміч»,



Когда в стране уменьшится количество больниц?

Когда в последний раз вы были в поликлинике районной?

И что вы скажете всем докторам, сидящим без зарплаты?»

