«Народ против»: трагикомедия в трех действиях

Действующие лица
Наталья Влащенко – ведущий демиург;
Войско консерваторов;
Армия реформаторов;
Хор блогеров;
Таинственный смотритель;
100 непонимающих зрителей;
Закадровый Оракул.
Место действия – телеканал ZIK.
Акт I
На этом уникальном шоу нет места
Чиновничьим отчетам, демагогам.
У вас есть 100 секунд, чтоб мысли донести
Той сотне зрителей, что так хотят понять,
В чем суть реформ последних государства.
(Обращаясь к политикам в студии):
Здесь каждый за себя, но помните,
Что без народа вы – никто, и он решает,
Кто лжец, а кто алкает правды!
На том экране, что позади меня,
Реакцию увидите, которой
Народ вас одарит нажатьем кнопки –
Так римляне на гладиаторских боях
Свой выносили приговор.
Народ, ответь нам: что политиканам нужно сделать,
Чтобы смогли поверить мы в реформы?
Пусть остаются? Или пусть идут?
Иль, может, пусть хотя б одну закончат?
Да будет выбор твой, народ, всегда
Легок и прост!
В конце программы проголосуем снова –
Быть может, всем гостям получится вас в чем-то убедить.
К барьеру парами соперники слетятся –
Они вопросы зададут друг другу, но
Вопрос длиною должен быть лишь в предложенье
И задаваться должен он не дольше
15 секунд, а на ответ у оппонентов
Останется лишь полторы минуты. Если
В течение ответа народная поддержка
Будет меньше 20 процентов, то
Спикер уйдет с трибуны снова
В свой угол размышлять.
В конце же раундов эксперты блогосферы
Вопросы тоже зададут.
И горе всем, кто не ответит внятно.
Мнение литературоведа
Рано или поздно кто-то должен был занять нишу масштабного политического ток-шоу «Шустер Live». Амбициозность проекта «Народ проти» виден сразу, причем невооруженным взглядом. Наталья Влащенко, пожалуй, идеальная кандидатура для роли модератора, поскольку обладает той необходимой жесткостью, которой не хватало мягкому Савику Шустеру при общении с представителями власти. Однако здесь этот масштаб играет не на руку создателям шоу по нескольким причинам.
Во-первых, это невероятно сложный регламент, в котором очень легко запутаться: 15 секунд для того, чтобы задать своему оппоненту вопрос одним предложением, 100 секунд для того, чтобы оппонент ответил. В случае, если поддержка зала падает ниже 20 процентов, спикер должен покинуть трибуну, голосования и переголосования – неудивительно, что 10 минут передачи были посвящены только объяснению нюансов шоу и представлению участников.
Во-вторых, количество приглашенных. Имея многолетний опыт самых разнообразных политических программ и зная, как ведут себя в студиях и прямых эфирах украинские политики, вроде бы можно догадаться, что количество участников вовсе не означает качество предоставляемой информации. Мы привыкли к тому, что два украинских политика – это скетч, три – цирк, а восемь – ярмарка тщеславия, переходящая в рестлинг, но в случае с ток-шоу «Народ проти», где еще добавляется десяток блогеров, уже можно предположить, что студия телеканала ZIK – это поле битвы самопрославляющихся демагогов, причем где-то на обочине обсуждаемой темы вопреки надеждам и словам Натальи Влащенко.
Понятно, что поведение приглашенных не имеет отношения к формату программы, но уже из следующего часа видно: поправки на опыт украинских политических шоу не были учтены,а регламент, который создан как инструмент сдерживания, сокращения длительности политического балагана, на самом деле только ускоряет процесс вхождения выступающих в состояние словесной неистовости. Потому что за последние десять лет украинские политики привыкли к тому, что любое ток-шоу – это трибуна для самоутверждения и популизма вместо конструктивного диалога.
Акт 2
– Враг у ворот! Но есть же патриоты!
На русском говорят! Вы их не признаете!
– Я признаю! Но надо украинский
Спасать быстрей! В Донецке
Подвалы переполнены людьми!
– Вы не ответили на мой вопрос!
– Ответил!
– Нет!
– Доколе!
– Отвечайте: да или нет!
– Конечно, да!
– Теперь пришел мой час вопросы задавать!
– Я не боюсь! Все выживали лет эдак 25, а образованье
На нуле! Никто
Не просвещал! Капитализм!
Вопросы языка! Ментальность! Школа! Корреляция!
Ущерб, Россия, демаркация
И пограничная делимитизация!
– И что?
– И все!
Игорь Мосийчук:
Я вам хочу задать всего один вопрос, мадам. Пятнадцати секунд
Мне хватит с головой. Вопрос простой: «Скажите, почему
В проекте нет закона о медицине страховой?
Чего навязываете вы медицину платную
Законам Украины вопреки?
Что будет делать ваша «Самопоміч»,
Когда в стране уменьшится количество больниц?
Когда в последний раз вы были в поликлинике районной?
И что вы скажете всем докторам, сидящим без зарплаты?»
Наталья Влащенко:
Я – модератор. Не много ли вопросов? Давайте два.
Так это все один, вы что!
Наталья Влащенко:
Нет-нет, я – модератор и оставляю два.
– Вы почему вот это...
– Я не то!
– А где?
– Откуда знать вам? Вы у тех спросите!
– Но это геноцид! Нет медицины!
– Молчите!
– А страховка? Кто заплатит?
– Мифы и легенды!
– Конкретно говорите!
– Я говорю!
– Погибнем мы, а кровь – на вас! Чума
На все дома!
Наблюдения литературоведа
Первая половина программы – нервная и напряженная. Дискуссия не всегда вяжется. Блогеры также вставляют свои оценки и комментарии, которые уводят от темы передачи. Во всем этом студийном хаосе мнений и многочисленных регламентов легко запутаться. Найти какое-то цельное зерно смысла можно в редких случаях, поскольку смысл и прозрачность мысли зависят от спикеров.
Акт 3
Наталья Влащенко:
Народ от вас услышать жаждет,
Кому же от реформ жить будет хорошо?
Инна Богословская:
Мне больно, но реформ нема.
Ответа ждем мы на вопрос главнейший
Нашей программы. Ваше слово.
Реформы есть иль это лишь имитация
Деятельности бурной?
Это олигархи и коррупционеры виноваты!
Нет изменений, нет люстраций!
Под них лег бизнес украинский!
Системная консервация!
Так что, идем стрелять олигархат?
Не надо.
Друзья, реклама! Ну а я напоминаю,
Что это шоу в стране – главнее остальных!
Важнее и единственней!
И тема наша – осень реформ!
(обращаясь к Андрею Ильенко):
А кстати, что там Саакашвили?
А от кого бы взяли денег вы,
Чтобы в политику вернуться?
Иду я в президенты для того,
Чтобы ломать систему!
Кстати! Купите книгу – я вот написала...
Заметки литературоведа
На данный момент можно сказать, что «Народ против» – это реанимированное шоу «Шустер Live» с более активным ведущим. Однако 20 участников из самых разных сфер и самых разных политических взглядов любое шоу превратят в балаган даже с сильным модератором. Сложный регламент, созданный как сдерживающий словесные фонтаны механизм, работает с перебоями – политики давно привыкли, что телевидение выступает площадкой для самоутверждения. Безусловно, скандалы и перепалки поднимают рейтинги, но называть программу «территорией, где решает народ», нельзя, потому что народ присутствует на ток-шоу только в качестве декорации.
Наталья Влащенко, несмотря на волнение, проявила себя более смелым ведущим, чем Савик Шустер, пытаясь закрывать рты распоясавшимся в студии гостям. Но если главная тема – осень реформ, то почему вторая половина передачи посвящена Саакашвили, Магдебургскому праву и Илье Киве, а не вопросу реформ?
Жуткий и сложный регламент, огромное количество гостей, которым дается слово, постоянно пропадающая связь главной темы с обсуждением в студии и неуверенная (пока что) модерация – это четыре якоря, от которых было бы неплохо избавиться для того, чтобы шоу «Народ против» стало достойным продуктом, а не очередным «майданчиком» для популизма и демагогии в обертке уникальности.