ТЕЛЕКРИТИКА

«Народ против»: трагикомедия в трех действиях

Дуся

Действующие лица

Наталья Влащенко  – ведущий демиург;

Войско консерваторов;

Армия реформаторов;

Хор блогеров;

Таинственный смотритель;

100 непонимающих зрителей;

Закадровый Оракул.


Место действия –  телеканал ZIK.

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Фото: YouTube.com

Акт I

Красивая, дорогая студия. В центр выходит демиург Наталья Влащенко. Проницательным взглядом она обводит свои владения.

На этом уникальном шоу нет места

Чиновничьим отчетам, демагогам.

У вас есть 100 секунд, чтоб мысли донести

Той сотне зрителей, что так хотят понять,

В чем суть реформ последних государства.

(Обращаясь к политикам в студии):

Здесь каждый за себя, но помните,

Что без народа вы – никто, и он решает,

Кто лжец, а кто алкает правды!

Мрачный Оператор показывает зрителей, которые пока не понимают, что происходит. Появляется Закадровый Оракул и начинает представлять гостей, которых разбили по командам. Зрители сдержанно хлопают в надежде, что им все объяснят. Наталья Влащенко озвучивает тему передачи – «Осень реформ».

На том экране, что позади меня,

Реакцию увидите, которой

Народ вас одарит нажатьем кнопки –

Так римляне на гладиаторских боях

Свой выносили приговор.

На огромном экране под тревожную музыку показывают вводную из записей Верховной Рады и речей представителей власти о реформах. Наталья Влащенко обращается к зрителям в студии, которые вроде бы что-то начали понимать.

Народ, ответь нам: что политиканам нужно сделать,

Чтобы смогли поверить мы в реформы?

Пусть остаются? Или пусть идут?

Иль, может, пусть хотя б одну закончат?

Да будет выбор твой, народ, всегда

Легок и прост!

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Фото: YouTube.com

Зрители жмут на кнопки, не совсем понимая, в чем суть реформ, где их обманывают, зачем нужно это голосование и почему их сюда вообще позвали. Мрачный оператор показывает озадаченные лица крупным планом. Приговор ужасен – 60 человек проголосовали за то, чтобы политики извинились за популизм и ушли навсегда. Наталья Влащенко продолжает:

В конце программы проголосуем снова –

Быть может, всем гостям получится вас в чем-то убедить.

Под прогрессивную техномузыку Закадровый Оракул представляет каждого участника Хора Блогеров. Блогеры с очень умным видом кивают, едва заметно улыбаясь. Наталья Влащенко представляет Таинственного Смотрителя – некоего Макса Бужанского, который может прервать выступающего или задать ему вопрос три раза за всю программу. Оракул пророчит, как будет проводиться этот масштабный политический баттл.

К барьеру парами соперники слетятся –

Они вопросы зададут друг другу, но

Вопрос длиною должен быть лишь в предложенье

И задаваться должен он не дольше

15 секунд, а на ответ у оппонентов

Останется лишь полторы минуты. Если

В течение ответа народная поддержка

Будет меньше 20 процентов, то

Спикер уйдет с трибуны снова

В свой угол размышлять.

В конце же раундов эксперты блогосферы

Вопросы тоже зададут.

И горе всем, кто не ответит внятно.

Зал неуверенно аплодирует и стоически принимает свою туманную судьбу.

Фото: YouTube.com

Мнение литературоведа

Рано или поздно кто-то должен был занять нишу масштабного политического ток-шоу «Шустер Live». Амбициозность проекта «Народ проти» виден сразу, причем невооруженным взглядом. Наталья Влащенко, пожалуй, идеальная кандидатура для роли модератора, поскольку обладает той необходимой жесткостью, которой не хватало мягкому Савику Шустеру при общении с представителями власти. Однако здесь этот масштаб играет не на руку создателям шоу по нескольким причинам.

Во-первых, это невероятно сложный регламент, в котором очень легко запутаться: 15 секунд для того, чтобы задать своему оппоненту вопрос одним предложением, 100 секунд для того, чтобы оппонент ответил. В случае, если поддержка зала падает ниже 20 процентов, спикер должен покинуть трибуну, голосования и переголосования – неудивительно, что 10 минут передачи были посвящены только объяснению нюансов шоу и представлению участников.

Во-вторых, количество приглашенных. Имея многолетний опыт самых разнообразных политических программ и зная, как ведут себя в студиях и прямых эфирах украинские политики, вроде бы можно догадаться, что количество участников вовсе не означает качество предоставляемой информации. Мы привыкли к тому, что два украинских политика – это скетч, три – цирк, а восемь – ярмарка тщеславия, переходящая в рестлинг, но в случае с ток-шоу  «Народ проти», где еще добавляется десяток блогеров, уже можно предположить, что студия  телеканала ZIK  – это поле битвы самопрославляющихся демагогов, причем где-то на обочине обсуждаемой темы вопреки надеждам и словам Натальи Влащенко.

Понятно, что поведение приглашенных не имеет отношения к формату программы, но уже из следующего часа видно: поправки на опыт украинских политических шоу не были учтены,а регламент, который создан как инструмент сдерживания, сокращения длительности политического балагана, на самом деле только ускоряет процесс вхождения выступающих в состояние словесной неистовости. Потому что за последние десять лет украинские политики привыкли к тому, что любое ток-шоу – это трибуна для самоутверждения и популизма вместо конструктивного диалога.

Акт 2

К барьеру выходят Инна Богословская и Андрей Ильенко. Начинается битва мнений.

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Фото: YouTube.com

– Враг у ворот! Но есть же патриоты!

На русском говорят! Вы их не признаете!

– Я признаю! Но надо украинский

Спасать быстрей! В Донецке

Подвалы переполнены людьми!

– Вы не ответили на мой вопрос!

– Ответил!

– Нет!

–  Доколе!

– Отвечайте: да или нет!

– Конечно, да!

– Теперь пришел мой час вопросы задавать!

– Я не боюсь! Все выживали лет эдак 25, а образованье

На нуле! Никто

Не просвещал! Капитализм!

Вопросы языка! Ментальность! Школа! Корреляция!

Ущерб, Россия, демаркация

И пограничная делимитизация!

– И что?

– И все!

Внезапно раздается тревожный гудок. Инна Богословская и Андрей Ильенко расходятся по своим лавочкам. К барьеру выходят следующие баттлеры – Игорь Мосийчук и Ирина Сысоенко.

Игорь Мосийчук:

Я вам хочу задать всего один вопрос, мадам. Пятнадцати секунд

Мне хватит с головой. Вопрос простой: «Скажите, почему

В проекте нет закона о медицине страховой?

Чего навязываете вы медицину платную

Законам Украины вопреки?

Что будет делать ваша «Самопоміч»,

Когда в стране уменьшится количество больниц?

Когда в последний раз вы были в поликлинике районной?

И что вы скажете всем докторам, сидящим без зарплаты?»

Наталья Влащенко:

Я – модератор. Не много ли вопросов? Давайте два.

Игорь Мосийчук:

Так это все один, вы что!

Наталья Влащенко:

Нет-нет, я – модератор и оставляю два.

Как только Ирина Сысоенко начинает отвечать, Игорь Мосийчук сразу ее перебивает – и монолог переходит в перепалку вопреки регламенту и модератору.

– Вы почему вот это...

– Я не то!

– А где?

– Откуда знать вам? Вы у тех спросите!

– Но это геноцид! Нет медицины!

– Молчите!

– А страховка? Кто заплатит?

– Мифы и легенды!

– Конкретно говорите!

– Я говорю!

– Погибнем мы, а кровь – на вас! Чума

На все дома!

Так проходят четыре раунда разной степени накала между четырьмя оппонентами. Народ обреченно аплодирует, и начинается музыкальная передышка.

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Фото: YouTube.com

Наблюдения литературоведа

Первая половина программы – нервная и напряженная. Дискуссия не всегда вяжется. Блогеры также вставляют свои оценки и комментарии, которые уводят от темы передачи. Во всем этом студийном хаосе мнений и многочисленных регламентов легко запутаться. Найти какое-то цельное зерно смысла можно в редких случаях, поскольку смысл и прозрачность мысли зависят от спикеров.

Наталье Влащенко  с переменным успехом удается держать ситуацию под контролем, поскольку до некоторых гостей (как, например, до  Ильи Кивы) невозможно достучаться. В итоге сложная система регламента чуть не рушится, когда сама Наталья забывает, что один из участников должен задать вопрос оппоненту. Внезапно появляющийся в самые неожиданные моменты вольный слушатель  Макс Бужанский нарушает привычное течение дебатов – находка интересная, если бы вопросы были конструктивными, но также это одновременно и помеха для восприятия, поскольку динамика шоу резко проседает, а концентрация на основной линии разговора (и без того расходящейся) рассеивается еще больше.

Акт 3

Наталья Влащенко рассказывает о новом регламенте – зрители должны выбрать лидера мнений среди двух политических команд, у которых будет по 150 секунд для того, чтобы сжато и четко (в идеале) изложить свою мысль. Под чутким руководством модератора народ выбирает из двух сил наиболее убедительных спикеров.

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В финал словесных состязаний выходят Инна Богословская и Андрей Ильенко.

Наталья Влащенко:

Народ от вас услышать жаждет,

Кому же от реформ жить будет хорошо?

Инна Богословская:

Мне больно, но реформ нема.

Наталья Влащенко поворачивается к Андрею Ильенко:

Ответа ждем мы на вопрос главнейший

Нашей программы. Ваше слово.

Андрей Ильенко смотрит вдаль, пытаясь вспомнить, о чем вообще программа.

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Фото: YouTube.com

Наталья Влащенко подсказывает:

Реформы есть иль это лишь имитация

Деятельности бурной?


Андрей Ильенко:

Это олигархи и коррупционеры виноваты!

Нет изменений, нет люстраций!

Под них лег бизнес украинский!
Системная консервация!


Наталья Влащенко:

Так что, идем стрелять олигархат?

Андрей Ильенко:

Не надо.

Наталья Влащенко:

Друзья, реклама! Ну а я напоминаю,

Что это шоу в стране – главнее остальных!

Важнее и единственней!
И тема наша – осень реформ!
(обращаясь к Андрею Ильенко):
А кстати, что там Саакашвили?

Спокойно обсуждают Саакашвили, оппозицию и партию «Свобода».

Наталья Влащенко, поворачиваясь к Инне Богословской:

А от кого бы взяли денег вы,

Чтобы в политику вернуться?

Инна Богословская произносит огромную тираду, в которой нет ни имен, ни названий, ни реформ.

Иду я в президенты для того,

Чтобы ломать систему!

Кстати! Купите книгу – я вот написала...

До конца передачи остается 50 минут, участники шоу переключаются с реформ на обсуждение политики и истории, начинают вспоминать прошлые обиды и выяснять отношения. Несмотря на попытки Натальи Влащенко не дать программе скатиться до уровня базара, шум постепенно поднимается, обвинений становится больше, блогеры вскакивают с мест, политики перебивают друг друга, о теме программы все успешно забывают – и главное шоу страны превращается в обычное украинское политическое шоу.

Зрители пытаются вернуть участников в русло беседы. На время им это удается, однако по виду некоторых политиков можно предположить, что говорить о реформах им не очень интересно.

Заметки литературоведа

На 60-й минуте программы появляется ясность: диалог между двумя оппонентами под руководством модератора, который, впрочем, еле-еле влезает в установленные таймы.
Блогеры не задают вопросов оппонентам, а используют шоу в качестве собственной трибуны для высказываний, тем самым уводя и выступающих, и зрителей от основных вопросов на выяснения отношений. Резкие прыжки с главной темы (реформы здравоохранения и образования) на отвлеченные не позволяют сложить понимание того, что они собой представляют. Вопросы висят в воздухе – и весь второй раунд проходит в переходах на личности и выяснениях, чья правда правдивее.

На данный момент можно сказать, что «Народ против» – это реанимированное шоу «Шустер Live» с более активным ведущим. Однако 20 участников из самых разных сфер и самых разных политических взглядов любое шоу превратят в балаган даже с сильным модератором. Сложный регламент, созданный как сдерживающий словесные фонтаны механизм, работает с перебоями  – политики давно привыкли, что телевидение выступает площадкой для самоутверждения. Безусловно, скандалы и перепалки поднимают рейтинги, но называть программу «территорией, где решает народ», нельзя, потому что народ присутствует на ток-шоу только в качестве декорации.

Наталья Влащенко, несмотря на волнение, проявила себя более смелым ведущим, чем Савик Шустер, пытаясь закрывать рты распоясавшимся в студии гостям. Но если главная тема – осень реформ, то почему вторая половина передачи посвящена Саакашвили, Магдебургскому праву и Илье Киве, а не вопросу реформ?

Жуткий и сложный регламент, огромное количество гостей, которым дается слово, постоянно пропадающая связь главной темы с обсуждением в студии и неуверенная (пока что) модерация – это четыре якоря, от которых было бы неплохо избавиться для того, чтобы шоу «Народ против» стало достойным продуктом, а не очередным «майданчиком» для популизма и демагогии в обертке уникальности.

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