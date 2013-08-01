Наркопритон Спанч Боба и кокаиновый рай Белоснежки

Если вы думали, что эта сказка о прекрасной девушке в изгнании, то вы глубоко ошибаетесь.

Snow White — сленговое название наркотика, а имена гномов обозначают семь стадий прихода: Весельчак, Чихун, Соня, Ворчун, Простак, Скромник и Умник, раскусили авторы блога The Conspiracy Zone.