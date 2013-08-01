ТЕЛЕКРИТИКА

Наркопритон Спанч Боба и кокаиновый рай Белоснежки

В мире теорий заговора мультфильмов

Дуся

Вам когда-нибудь приходило в голову, что Смурфики нацисты, а «Холодное сердце» - сплошная гей-пропаганда?


Пастор и радиоведущий Кевин Свонсон считает, что если бы он был дьяволом и хотел сделать что-то «действительно злобное для детей США», он бы купил Disney еще в 1984 году. С его точки зрения, «Холодное сердце» — пропагандирует гомосексуализм, да и остальные диснеевские мультфильмы — сплошное попустительство греху.

Издание Dazed решило разобраться, что еще приписывают конспирологи анимационным персонажам.

«Белоснежка» — кокаиновая принцесса

Если вы думали, что эта сказка о прекрасной девушке в изгнании, то вы глубоко ошибаетесь.

Snow White — сленговое название наркотика, а имена гномов обозначают семь стадий прихода: Весельчак, Чихун, Соня, Ворчун, Простак, Скромник и Умник, раскусили авторы блога The Conspiracy Zone.

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Фото: blogspot.com

Смурфики — расисты

Да, эти маленькие синие парни не такие уж и сладкие, как кажутся.

Смурфы в остроконечных белых шляпах похожи на членов ку-клукс-клана и салютуют, как настоящие нацисты. Злодей Гаргамель — темноволосый, с крючковатым носом, одержий деньгами. А кота его зовут Азраэль, как ангела смерти в еврейском фольклоре.

Совпадение?

ВАЛЛ-и – каннибал, из-за которого начался апокалипсис

По версии пользователя Reddit, за счет поглощения соплеменников роботу ВАЛЛ-и удалось продлить свой срок службы до 700 с лишним лет.

via GIPHY

«Том и Джерри» — нацистская пропаганда

«Томми» были британскими солдатами и «Джерри» немцами », - говорит писатель Джим МакЛеннан. - «Я смеялся о совпадении в то время, но сейчас я не так смеюсь».

МакЛеннан утверждает, что «самая тревожная вещь в этой теории заключается в том, что Джерри - хороший парень, миролюбивая жертва злых схем Тома, но он обычно выигрывает благодаря своему превосходному интеллекту».

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Фото: flavorwire.files.wordpress.com

В «Спанч Бобе» все наркозависимые

Спанч Боб почти всегда весел и полон энергии, но порой его настигает паранойя. Он не знает полумер и скачет между блаженством, отчаянием и яростью. Лучший друг Спанч Боба — морская звезда Патрик — постоянно смеется над тупыми шутками и много ест — не иначе курит траву. Осьминог Сквидвард сидит на героине — с его-то щупальцами найти вену вообще не проблема. Мистер Юджин Крабс — кокаинист и драгдилер.

via GIPHY

заглавное фото: media.vocativ.com

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