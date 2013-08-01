Наркопритон Спанч Боба и кокаиновый рай Белоснежки

Вам когда-нибудь приходило в голову, что Смурфики нацисты, а «Холодное сердце» - сплошная гей-пропаганда?
Пастор и радиоведущий Кевин Свонсон считает, что если бы он был дьяволом и хотел сделать что-то «действительно злобное для детей США», он бы купил Disney еще в 1984 году. С его точки зрения, «Холодное сердце» — пропагандирует гомосексуализм, да и остальные диснеевские мультфильмы — сплошное попустительство греху.
Издание Dazed решило разобраться, что еще приписывают конспирологи анимационным персонажам.
«Белоснежка» — кокаиновая принцесса
Если вы думали, что эта сказка о прекрасной девушке в изгнании, то вы глубоко ошибаетесь.
Snow White — сленговое название наркотика, а имена гномов обозначают семь стадий прихода: Весельчак, Чихун, Соня, Ворчун, Простак, Скромник и Умник, раскусили авторы блога The Conspiracy Zone.
Смурфики — расисты
Да, эти маленькие синие парни не такие уж и сладкие, как кажутся.
Смурфы в остроконечных белых шляпах похожи на членов ку-клукс-клана и салютуют, как настоящие нацисты. Злодей Гаргамель — темноволосый, с крючковатым носом, одержий деньгами. А кота его зовут Азраэль, как ангела смерти в еврейском фольклоре.
Совпадение?
ВАЛЛ-и – каннибал, из-за которого начался апокалипсис
«Том и Джерри» — нацистская пропаганда
«Томми» были британскими солдатами и «Джерри» немцами », - говорит писатель Джим МакЛеннан. - «Я смеялся о совпадении в то время, но сейчас я не так смеюсь».
МакЛеннан утверждает, что «самая тревожная вещь в этой теории заключается в том, что Джерри - хороший парень, миролюбивая жертва злых схем Тома, но он обычно выигрывает благодаря своему превосходному интеллекту».