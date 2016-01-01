Наоми Кэмпбелл сверкнула трусами и спалилась с наркотиками

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл, как сообщает ТаблоID со ссылкой на издание Ace Showbiz, оказалась в, мягко говоря, неловкой ситуации. В сеть попало видео, на котором внимательные интернет-пользователи разглядели дорожки кокаина на столике рядом со звездой. Более того, многим показалось, что и ведет себя Наоми в кадре очень неадекватно.
Поговаривают, что Черную Пантеру даже арестовали за это.
Вот такое празднование вручения «Золотого глобуса» выдалось у Кэмпбелл. Впрочем, она пока не комментирует случившееся.
Фото: Instagram/iamnaomicampbell