Наоми Кэмпбелл сверкнула трусами и спалилась с наркотиками

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл, как сообщает ТаблоID со ссылкой на издание Ace Showbiz, оказалась в, мягко говоря, неловкой ситуации. В сеть попало видео, на котором внимательные интернет-пользователи разглядели дорожки кокаина на столике рядом со звездой. Более того, многим показалось, что и ведет себя Наоми в кадре очень неадекватно.

Поговаривают, что Черную Пантеру даже арестовали за это.