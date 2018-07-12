Накануне премьеры герои «Школы» выдали спойлеры нового сезона

Сегодня, 27 августа, в 20:30 на телеканале «1+1» состоится премьера второго сезона сериала «Школа». Актриса Лиза Василенко (Лола) и новый герой ленты Даниэл Вегас в эфире «Сніданку з 1+1» поделились подробностями предстоящей премьеры.
По словам Лизы Василенко, зрителей ждет много неожиданных поворотов в жизни любимых героев.
«Вся команда очень много работала, чтобы зрители смотрели сериал, не отрываясь от экранов телевизоров, – рассказывает актриса. – Моя героиня стала взрослее, и это будет заметно по ее поступкам и увлечениям. В некоторых ситуациях я поступила бы по-другому на месте Лолы, но я люблю свою героиню, ведь она стала частью меня».
Новый герой сериала Даня, роль которого исполнил блогер Даниэл Вегас (настоящее имя – Даниил Черкас), рассказал о возможной конкуренции со своим коллегой и любимцем зрительниц Сашей Петренко.
«Мой герой – именно тот парень, который писал Нике сообщения с угрозами, но о том, что их связывает, зрителям еще предстоит догадаться, – интригует Даниил. – Я также буду помогать Лоле с провокациями в ее блоге, поэтому наши герои станут близкими, но насколько, я не могу вам пока сказать».
Даниил также отметил, что его герой может вызвать у аудитории совершенно противоположные реакции.
«Думаю, что о Дане будут неоднозначные мнения у зрителей, ведь он появится в очень сложный период жизни всех героев ленты, но за ним и за его трансформацией будет интересно наблюдать, – говорит актер. – Наши с Сашей Петренко герои очень разные. В чем-то он лучше меня, а в чем-то мне равных нет. Главное – чтобы герой Саши в сериале не трогал моих девушек, и тогда, думаю, у нас получится договориться».
Лиза Василенко пришла в студию утренней программы с подарком – книгой «Щоденник Лоли» писательницы Ольги Куприян от издательства #книголав. Книга стала приквелом к первому сезону сериала «Школа».
«Особенность этой книги в том, что каждый подросток найдет в ней что-то для себя, – рассказывает Лиза. – Уверена, что некоторым это даже поможет разобраться в себе. Восьмого сентября мы вместе с автором книги Ольгой Куприян на Литературном Кураж Базаре проведем автограф-сессию и разыграем приглашение на большую презентацию, которая состоится 15 сентября со мной и главными актерами «Школы» Аней Тринчер, Богданом Осадчуком и Сашей Петренко в ТЦ GLOBUS. Чтобы получить приглашение на событие, мы подготовили для читателей много интересных акций и розыгрышей, поэтому следите за нашими социальными сетями – вскоре мы все расскажем!»
Напомним, второй сезон сериала «Школа» будет выходить на канале «1+1» с понедельника по четверг в 20:30.