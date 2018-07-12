Накануне премьеры герои «Школы» выдали спойлеры нового сезона

По словам Лизы Василенко, зрителей ждет много неожиданных поворотов в жизни любимых героев.

«Вся команда очень много работала, чтобы зрители смотрели сериал, не отрываясь от экранов телевизоров, – рассказывает актриса. – Моя героиня стала взрослее, и это будет заметно по ее поступкам и увлечениям. В некоторых ситуациях я поступила бы по-другому на месте Лолы, но я люблю свою героиню, ведь она стала частью меня».

Новый герой сериала Даня, роль которого исполнил блогер Даниэл Вегас (настоящее имя – Даниил Черкас), рассказал о возможной конкуренции со своим коллегой и любимцем зрительниц Сашей Петренко.

«Мой герой – именно тот парень, который писал Нике сообщения с угрозами, но о том, что их связывает, зрителям еще предстоит догадаться, – интригует Даниил. – Я также буду помогать Лоле с провокациями в ее блоге, поэтому наши герои станут близкими, но насколько, я не могу вам пока сказать».