Нагулялся: Джастин Бибер сделал предложение дочери Стивена Болдуина

«Я только что встретил Джастина Бибера и Хейли Болдуин на Багамах, и на ее пальце надето кольцо», – написал он.

Близкий к Хейли источник рассказал, что Бибер сделал ей предложение в субботу, 7 июля, на Багамах.

Пользователи в основном порадовались за пару, но среди поклонников нашлось также немало скептиков.

«Или Джастин сделал это назло Селене, или просто все ради пиара, – пишут пользователи, вспомнив отношения певца с Селеной Гомес. – Так или иначе, я думаю, что это ни к чему не приведет».

Бибер и Гомес не раз то расставались, то снова сходились. Эти отношения считаются самым громким романом певца. Многие уверены, что Джастин и Селена до сих пор любят друг друга.

Сообщается, что певицу шокировало известие о помолвке ее бывшего бойфренда.

«Селена была потрясена и ошеломлена, услышав, что Джастин сделал предложение Хейли, – рассказал источник, близкий к артистке. – Она не может в это поверить. Селена не думала, что отношения Джастина и Хейли настолько серьезные, поэтому новость о том, что они сыграют свадьбу, просто шокировала ее».

Также примечательным является то, что в своем Instagram Хейли удалила из друзей певца Шона Мендеса, с которым ей приписывали роман. В этом году молодые люди появились вместе на фестивале Met Gala, и модель сообщила, что на мероприятие они с Мендесом пошли в качестве друзей, а не пары. Но, как видим, девушка явно что-то не договаривает, иначе зачем тогда нужны столь кардинальные меры по зачистке своих соцсетей.