Надя Дорофеева вернется на «Танці з зірками»

Финалистка прошлого сезона шоу, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева вернется на паркет «Танців з зірками» уже в это воскресенье, 30 сентября. Вместе с бессменным ведущим проекта Юрием Горбуновым она будет встречать участников на балконе, а также выступит в качестве приглашенной звезды вместе с MONATIK.
Дует Дорофеевой и Монатика порадует зрителей своей новой совместной песней «Глубоко», клип на которую вышел летом. А в целом шестой выпуск «Танців з зірками» будет посвящен детям, вместе с парами участников выступят талантливые маленькие танцоры.
Напомним, в прошлом выпуске шоу, 23 сентября, по итогам зрительского голосования и по количеству баллов жюри под угрозой вылета из проекта оказались пары Маша Ефросинина и Макс Леонов и Руслан Сеничкин с Яной Цыбульской. Однако телезрители «спасли» Сеничкина и Цибульскую, таким образом, Ефросинина и ее партнер вынуждены были покинуть шоу.