Надя Дорофеева вернется на «Танці з зірками»

Дует Дорофеевой и Монатика порадует зрителей своей новой совместной песней «Глубоко», клип на которую вышел летом. А в целом шестой выпуск «Танців з зірками» будет посвящен детям, вместе с парами участников выступят талантливые маленькие танцоры.

Напомним, в прошлом выпуске шоу, 23 сентября, по итогам зрительского голосования и по количеству баллов жюри под угрозой вылета из проекта оказались пары Маша Ефросинина и Макс Леонов и Руслан Сеничкин с Яной Цыбульской. Однако телезрители «спасли» Сеничкина и Цибульскую, таким образом, Ефросинина и ее партнер вынуждены были покинуть шоу.