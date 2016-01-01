Надя Дорофеева стала репортером «Светской жизни»

Друзья, передача «Светская жизнь» продолжает свою идею приглашенных звездных журналистов на роль ведущих. В прошлом выпуске им стал Дмитрий Комаров, а уже завтра выйдет эфир с Надей Дорофеевой.
Певица очень любит мультфильмы, поэтому с удовольствием взяла на себя функции Екатерины Осадчей на премьере мультика «Смурфики. Затерянная деревня». Кстати, я тоже там была и успела поболтать со звездами.
Благодаря стилистам певица выглядела на премьере как настоящая Смурфетта. После вечера в роли светского репортера Надежда призналась сайту TSN.UA, что заменять Катю Осадчую – нелегкое дело.
«Я очень волновалась, – говорит Дорофеева. – Быть репортером очень непросто. В повседневной жизни я разговариваю на русском языке, а в программе нужно было общаться на украинском, поэтому я подготовила себе несколько подсказок. Одно дело дублировать украинский мультик, где все фразы перед тобой на экране, а другое – свободно ориентироваться в вопросах на интервью, разговаривать правильно. Для меня это стало настоящим вызовом!»
Собеседниками Надежды стали ее коллеги: певец Дзидзьо, солистка The Hardkiss Юлия Санина, комик Дядя Жора, а также семья футболиста Андрея Пятова.
«Коллеги меня всячески поддерживали, за что я им благодарна, – сказала Надя. – Легче всего мне далась запись подводок, потому что у меня большой опыт телесъемок».
Будем ждать свежего выпуска передачи!