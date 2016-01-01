Надя Дорофеева стала репортером «Светской жизни»

Друзья, передача «Светская жизнь» продолжает свою идею приглашенных звездных журналистов на роль ведущих. В прошлом выпуске им стал Дмитрий Комаров, а уже завтра выйдет эфир с Надей Дорофеевой.

Певица очень любит мультфильмы, поэтому с удовольствием взяла на себя функции Екатерины Осадчей на премьере мультика «Смурфики. Затерянная деревня». Кстати, я тоже там была и успела поболтать со звездами.