Надя Дорофеева рассказала о своей любви к спортзалу с десятой попытки

Девочки, не думайте, что звездам так легко быть стройными и подтянутыми! Это только глядя на их посты в соцсетях кажется, что они сами по себе такие красивые, а на самом деле они не вылезают из спортзалов и диет. Вот и солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева подтвердила это в эксклюзивном интервью для cosmo.com.ua.

«Моя любовь к спорту и тренажерному залу началась где-то с десятой попытки! – говорит Надя. – Я долго приучала себя к тренировкам, регулярно занимаясь дома по различным видео из интернета. После этого перешла к занятиям под руководством тренера и теперь с радостью бегу в зал в свободную минуту! Однако в числе моих фаворитов до сих пор остается видеоролик «я хочу такие ноги» и трехминутный комплекс упражнений для пресса. Мое питание по большей части здоровое и правильное: ничего вредного и жареного плюс большое количество негазированной воды. В чем я точно не могу себе отказать, так это в ежедневной чашке латте».