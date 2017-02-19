Надя Дорофеева потеряла близкого человека

«Я до сих пор, наверное, не верю и не осознаю, – пишет Надя. – Мне все кажется, что это дурной сон. И вот-вот ты мне пришлешь очередную статью о здоровье или коллаж моих фото под какую-нибудь смешную, старую песню. Па, я по тебе скучаю... Я так тебе за все благодарна...»

Дорофеева рассказала, что именно отец возил ее в школу и забирал домой, что отец занимался с ней с утра до вечера аранжировкой и поисками песен.

«Это ты со мной ездил по всем вокальным конкурсам, – добавляет певица. – И еще столько всего, что и не перечесть. Внутри рана и она свежая, но моя музыка и семья меня лечат. Спасибо. Я никогда не писала о своих чувствах так... Но остро чувствую необходимость немного выдохнуть и сказать, как много папа для меня сделал».

Заглавное фото: instagram.com/nadyadorofeeva