Надя Дорофеева: «Последние два с половиной года свободного времени нет вообще!»

Договориться об интервью с Надей Дорофеевой удалось с пятой попытки. График певицы не оставляет и лишнего часа. Оно и неудивительно – Дорофеева как раз на гребне популярности.
В нашей группе «Время и Стекло» два сольных проекта: мальчик и девочка. Наверное, я хотела бы быстрее уйти в сольное плавание, если бы пела в дуэте с девочкой, потому что когда-то пела в женском коллективе. И я общаюсь с теми девочками, кто работает в таком же формате. И все они очень несчастливы. В женских группах постоянно происходят жесткие столкновения, если, конечно, участницы не подружки (но это редкость). Поэтому в проекте «Время и Стекло» я ощущаю себя в абсолютном кайфе и понимаю, что у меня есть сольный проект: он здесь и сейчас. И классно, что в нашей команде сейчас полное понимание, потому что нас перестали держать в рамках. И это уже было видно по клипу «Имя 505» – с этого момента в группе произошел переломный момент, мы начали сотрудничество втроем: я, Позитив и Потап.
Я часто пишу песни именно такого формата – медленные на разрыв души. Есть артисты такого жанра, которые в песнях постоянно плачут, и есть слушатели, которым нужны такие грустные песни. И у таких артистов тоже все хорошо, они собирают полные залы. Но я люблю качать на сцене. С другой стороны, если у нас в репертуаре появится лирическая песня, я буду только рада. Тем более поклонники прямо требуют, чтобы мы исполняли и лирику. Думаю, этот жанр у нас впереди.
Я была на отдыхе, мне позвонили Потап с Настей и рассказали о задумке номера. Затем Потап сказал: «А в конце песни вы целуетесь». То есть я не знаю, кто именно из них это придумал, но что-то мне подсказывает, что это фантазия Потапа. Я была в истерике от того, как это круто и что мы это готовим прямо на премию M1 Awards. А вообще Настю я знаю с 11 лет, восхищалась ею еще с детства, а тут такое! К тому же Настя обладает сумасшедшей женской энергетикой!
«На сцене мы с Настей делаем все, чтобы это было круто, эпатажно и интересно»
Мы вообще обе сумасшедшие девушки – ради сцены идем на все! Настя постоянно работает над собой, я тоже иду на жертвы. Все это для того, чтобы сделать крутое, эпатажное и интересное шоу! Но чтобы при этом не было пошло. Для меня этот поцелуй не был пошлым. Это как фотосессия в эротическом журнале, где обнажиться – это искусство. Кстати, такие фотосессии лишили меня комплексов, которых у меня, как у любой нормальной девочки, очень много.
Я очень долго комплексовала из-за худобы. Я худенькая (сейчас научилась говорить «стройная»). Мне очень нравилось, когда у девочек есть попа, ляжки, грудь. Сейчас наконец поняла, что нужно радоваться тому, что имеешь, и работать над этим. Я стараюсь есть каши, чтобы чуть-чуть набирать вес или хотя бы не терять его – ведь мы очень много танцуем и переезжаем из города в город. Не делаю больших перерывов между едой, обязательно хожу в зал или, если мы на гастролях, то занимаюсь в своем номере в отеле. Мне это очень нравится. Я считаю, что заниматься спортом нужно абсолютно всем. Если ты худой – это еще не значит, что у тебя все в порядке. В результате физнагрузок мое тело очень изменилось: я в тонусе, мои мышцы подтянулись. Это совсем другая фигура, и попа появилась!
Да. Мне в плане приема пищи повезло, потому что я могу есть все. Но я уже перестала поглощать все подряд. Ведь не бывает так, что ты бесконечно убиваешь свой организм жареным-пережаренным – и у тебя при этом все нормально.
Два года нет никаких газированных напитков. Хотя Макдоналдс – это моя страсть, но я могу позволить себе его только раз в два месяца. А вообще ем нормальную пищу: рис, пасту, лазанью. Тренер мне говорит, что сейчас некоторые пасты лучше, чем рис. Иногда мне может захотеться сладкого – и я себе немножко позволяю.
Я фанат Монатика. Фанат не только его музыки, но и его души. Он очень умный, тонкий человек. И каждый раз, когда мы встречаемся, начинаем общаться на важные душевные темы. Моя мама как-то присутствовала на съемках, Монатик подошел к ней и говорит: «У вас Надя обладает такой душой!» А я то же самое всегда говорю о нем! Ваня Дорн тоже! Я его знаю с 11 лет. Редкие встречи с ним на гастролях всегда наполнены любовью, проникновенными разговорами – в основном о музыке и о семье.
«Наше поколение артистов более дружное»
Как-то так вообще получилось, что наше поколение артистов более дружное. Мы все общаемся между собой, поддерживаем, выкладываем клипы друг друга. И мне нравится, что у нас нет зависти, злости. Мы понимаем, что это всего лишь конкуренция, которая заставляет тебя быть лучше и лучше. Поэтому мне кажется, что Украина является одной из передовых музыкальных стран. У группы «Время и Стекло» есть поклонники не только в Украине, но и в Казахстане, Аргентине, Бразилии.
«Мы, по сути, рекордсмены в просмотрах любого клипа среди исполнителей украинского шоу-бизнеса»
Это вообще отдельная история. Я до сих пор не понимаю, как это происходит. Мы, по сути, рекордсмены в просмотрах любого клипа среди исполнителей украинского шоу-бизнеса. «Грибы» пытаются нас догнать, но мы посмотрим…
Я почему-то не могу отказать. Друзья ругают меня, говорят, что так нельзя. Бывает, люди нормально подойдут и вежливо попросят сфотографироваться, а бывает, что ни «здравствуйте», ничего, просто: «Давай сфоткаемся». Но я не умею сказать: «Ребята, вы бы сначала поздоровались». Мне проще сфотографироваться, чтобы они скорее ушли. У меня бывали ситуации, когда я эмоционально общалась по телефону, прямо ругалась, а ко мне подходят: «Здравствуйте. А можно с вами сфотографироваться?» Я не понимаю, почему человек подошел ко мне, даже не обратив внимания на ситуацию. Но я все равно даже злая фотографируюсь, иногда без макияжа, не выспавшаяся. Потом расстраиваюсь, когда эти снимки появляются в соцсетях. Хотя это тоже часть нашей работы.
Моя любимая история – это переписки в соцсетях с эротическими фотографиями. У меня есть целая коллекция снимков, которые я обсуждаю со своим мужем, и он постоянно смеется.
Да, именно! «Привет, давай познакомимся» – и фото. Я это сразу показываю Вове. Ему, кстати, тоже такое присылали девочки в свое время. Классно, что мы к этому с юмором относимся. У меня есть коллекция предложений быть моим рабом или «Я хочу тебя убить» или «Ты такая классная, я так тебя люблю», а следующее сообщение «Сдохни», потому что я не отвечаю. Для меня и моих друзей это вообще удовольствие. Я раньше даже выкладывала эти шедевры в Facebook.
E нас есть, например, поклонники (мальчик и девочка), которые приходят на все киевские концерты, на все съемки и дарят мне цветы и конфеты. Вот мы позавчера были на радио, и когда после эфира вышли, они стояли и ждали нас с цветами, чтобы две минуты пообщаться с нами и сфотографироваться. И всегда приносят конфеты – все лучше и дороже, – и все время пытаются удивлять. Причем они с нами с самого старта нашей группы.
Чем вы занимаетесь в свободное время?
Вообще, я скажу, что свободного времени последние два с половиной года нет вообще. Потому что выстрелила группа – и у нас очень много концертов. Но если появляется свободный день в Киеве, то я все равно его забиваю всем, чем могу. Вот недавно в свободный день утром провожала Стасика в аэропорт, потом помчалась на вокал, оттуда – на спорт, потом на примерку – и вот уже девять вечера. И так я стараюсь забивать все дни делами и от этого очень тащусь. Было у меня как-то два выходных, когда я все отменила, потому что приехал Вова. Мы оба одновременно каким-то чудом оказались в Киеве. И он тогда уже просто наехал на меня и сказал: «Надя, так нельзя». Я ему благодарна за то, что он меня чуть-чуть притормозил и мы поехали с друзьями за город, сделали шашлыки, переночевали там, отдохнули. Свободные дни – это не мое, я всегда должна быть в активе.
Я вообще не ожидала, потому что, когда озвучили необходимую для сбора суму в 110 000 долларов, то мы настроились в первую очередь собрать хотя бы половину, чтобы уже отправить мальчика на операцию. Но когда поняли, что за три дня собрали три миллиона гривен – я и плакала, и смеялась. Я поняла, почему нам удалось. Потому что было личное присутствие, а не просто репост странички (это уже никого не интересует).
«Я вообще случайно присоединилась к волонтерству»
Я вообще случайно присоединилась к этой акции. Встретилась с Димой в аэропорту, затем две субботы подряд мы занимались в одном и том же зале в одно и то же время. Мы с ним разобщались, добавились друг к другу в Facebook. Так я увидела видео о девочке Кире, которой собирали деньги. Потом мы еще раз встретились с Димой, я подошла спросить, чем могу помочь этой девочке. И тут выяснилось, что Кира из Днепра, а я как раз ехала в Днепр с туром. Так мы сделали для ребенка сюрприз: родители привезли Киру ко мне в отель, мы познакомились, пофотографировались, пригласили их на концерт. Потом сделали пост и собрали деньги ей на лечение. И вот 22 апреля Кира вылетает на операцию.
Задумываемся, но не торопимся. Это сложно. Потап поддерживает и как не совсем типичный продюсер постоянно спрашивает: «Ну когда вы уже?» Хотя я, как никогда, понимаю, что сейчас точно не время. На самом деле мы с Вовой понимаем, что надо быть к этому готовым. И даже не финансово, а просто морально. Мы чуть-чуть боимся и говорим: «Как Бог даст».
Это, в принципе мой ответ, но я добавила бы еще «бизнесвумен». Это я уже, конечно, такая наглая, захотела всего, но знаю, что это возможно. Если переедет моя мама, чего я давно очень хочу, она мне поможет. Это не значит, что мы хотели бы скинуть ребенка на родителей. Я, наоборот, хотела бы с ним тусоваться. У меня есть знакомые, которые везде берут ребенка с собой, и это круто!
А ничего! Я ничего себе не сказала бы, потому что мне кажется, что все сделала правильно. У меня были когда-то сомнения насчет каких-то шагов, но я ничего не меняла бы, хотя вот сейчас так задумалась...