Надя Дорофеева: «Последние два с половиной года свободного времени нет вообще!»

Чем вы занимаетесь в свободное время?

Вообще, я скажу, что свободного времени последние два с половиной года нет вообще. Потому что выстрелила группа – и у нас очень много концертов. Но если появляется свободный день в Киеве, то я все равно его забиваю всем, чем могу. Вот недавно в свободный день утром провожала Стасика в аэропорт, потом помчалась на вокал, оттуда – на спорт, потом на примерку – и вот уже девять вечера. И так я стараюсь забивать все дни делами и от этого очень тащусь. Было у меня как-то два выходных, когда я все отменила, потому что приехал Вова. Мы оба одновременно каким-то чудом оказались в Киеве. И он тогда уже просто наехал на меня и сказал: «Надя, так нельзя». Я ему благодарна за то, что он меня чуть-чуть притормозил и мы поехали с друзьями за город, сделали шашлыки, переночевали там, отдохнули. Свободные дни – это не мое, я всегда должна быть в активе.