Надя Дорофеева похвасталась ягодицами в бикини

Ну как тут не сойти с ума посреди зимы, когда солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева вместе со своим мужем певцом Владимиром Дантесом постит горячие фото из Таиланда.

А сегодня так вообще издевательство над толстеющими дамами, натянувших на себя три пары колгот, вроде нас с Мусей: певица опубликовала снимок, на котором в бассейне хвастается подтянутыми ягодицами в бикини.