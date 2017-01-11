Надя Дорофеева похвасталась ягодицами в бикини

Ну как тут не сойти с ума посреди зимы, когда солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева вместе со своим мужем певцом Владимиром Дантесом постит горячие фото из Таиланда.
А сегодня так вообще издевательство над толстеющими дамами, натянувших на себя три пары колгот, вроде нас с Мусей: певица опубликовала снимок, на котором в бассейне хвастается подтянутыми ягодицами в бикини.
«К поездке в Таиланд мы с Надей подошли очень ответственно, – подписал снимок Дантес. – Мы взяли с собой все самое необходимое: колонка JBL для хорошего пати, go pro hero 4 с некоторыми крепежами и селфипалку. Теперь мой Instagram станет ярче!»
Ну все, теперь нам не спастись от зависти. Вот прямо чувствую, как сеть наполнится горячими яркими фотографиями этой парочки.
Фото: Instagram/nadyadorofeeva