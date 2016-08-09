Надежда Савченко предложила провести Евровидение-2017 в зоне АТО

Нардеп Надежда Савченко в эфире телеканала News One заявила, что Евровидение-2017 необходимо провести в зоне АТО. В частности, она предположила: возможно, таким образом удастся помирить Россию и Украину.

По словам Надежды, музыкальный конкурс больше не несет красоты и блага для души, а превращается в «политическую грязь».

«Так ли важно петь, когда кто-то погибает? – говорит Савченко. – Нет, это неважно. Важно петь на фронте, когда кого-то убивают снаряды, для того чтобы поддержать дух тем, кто идет под эти снаряды. Давайте устроим шоу там, где ему место – на линии разграничения. А если никто не хочет ехать туда, тогда лучше это шоу вообще не устраивать, поскольку все это превращается в политическую грязь, которой сейчас является Евровидение. Оно больше не несет в себе той идеи, которую должно нести, той красоты песни и блага для души людей, ради чего и было придумано. Поэтому я или против него, или за, но только на линии огня».